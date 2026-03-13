ศบก. เผย กต.ประท้วงอิหร่าน ยิงเรือไทย บี้แถลงการณ์ขอโทษ เร่งประสานโอมาน ช่วย 3 ลูกเรือไทย ทร.เกาะติดสถานการณ์ 24 ชม. เผยไม่มีเรือไทยเข้าพื้นที่เสี่ยง ยันดูแลความปลอดภัยเต็มที่
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยว่า จากกรณีเรือสินค้าไทย ประสบเหตุถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย มาพบและประท้วงอย่างสูงสุดกับเหตุที่เกิดขึ้นกับเรือสัญชาติไทยและลูกเรือไทย
และขอให้ทางการอิหร่านออกแถลงการณ์ขอโทษ พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในอนาคต โดยเอกอัครราชทูตอิหร่าน ได้แสดงความเสียใจ และจะรายงานการแสดงความประท้วงสูงสุดของไทยต่อไป ขณะที่รมว.ต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์ขอบคุณประเทศโอมาน ที่ช่วยเหลือลูกเรือไทย พร้อมขอให้ช่วยเหลือลูกเรืออีก 3 คน ที่ยังตกค้าง โดยโอมาน ระบุว่าจะให้การช่วยเหลือเต็มที่และหวังว่าจะพบลูกเรือทั้ง 3 โดยเร็ว
“ประเทศไทยขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและสถานการณ์ลุกลามบานปลายในภูมิภาค ใช้ความยับยั้งชั่งใจ กลับเข้าสู่การเจรจาทางการทูต และคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์”
นายปาณิดล กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต เร่งประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหน่วยงานของไทย ร่วมมือกันทุกวิถีทางอย่างเต็มกำลัง เพื่อช่วยลูกเรือไทยที่เหลือโดยเร็วที่สุด สำหรับลูกเรือไทย 20 คน ทางบริษัทเจ้าของเรือจะนำออกจากเมืองคาซาบ ไปยังสนามบินมัสกัต เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยต่อไป
ทั้งนี้ สถานการณ์โดยรวมในพื้นที่ ยังมีความรุนแรงและตึงเครียด โดยผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ออกแถลงการณ์ครั้งแรกหลังรับตำแหน่งว่า หากไม่ปิดฐานทัพสหรัฐฯ อิหร่านจะโจมตีฐานทัพสหรัฐฯและอิสราเอลในภูมิภาค อีกทั้งมีการวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
โดยบ่ายวันนี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะประชุมรัฐมนตรีอาเซียนนัดพิเศษ เพื่อหารือถึงสถานการณ์ และผลกระทบของไทย และแลกเปลี่ยนแนวคิดและการรับมือของอาเซียนในระยะยาว
นายปาณิดล กล่าวว่า ส่วนการช่วยเหลือคนไทยในอิหร่าน คนไทยชุดแรกเดินทางกลับถึงไทยเมื่อวันที่ 12 มี.ค. จำนวน 34 คน และเช้าวันที่ 13 มี.ค. อีก 30 คน ขณะที่สถานทูตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเตหะราน ได้ย้ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือไปที่เมืองวาน ประเทศตุรกี เพื่อประสานอำนวยความสะดวกคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ รวมถึงการดูแลสิ่งของยังชีพ และประสานน่านฟ้าประเทศต่างๆ ในการเดินทาง
ด้านพล.ร.ต.จุมพล นาคบัว รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ กล่าวว่า ผบ.ทร ได้สั่งการให้เสนาธิการทหารเรือ ใช้กลไกเกี่ยวข้องด้านความมั่นคงประสานเฝ้าระวังตั้งแต่เดือนก.พ.ที่ผ่านมา โดยกองทัพเรือ ได้ออกคำเตือน 4 ฉบับ เมื่อเดือนก.พ.,วันที่ 2 มี.ค., 6 มี.ค.และวันที่ 10 มี.ค. และเชิญผู้ประกอบการที่เดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าวร่วมประชุมรับทราบสถานการณ์
เนื่องจากพบว่า สถิติของการขนส่งในช่วงเวลาดังกล่าว ลดลงจากเรือ 183 ลำ เหลือเลขตัวเดียว ซึ่งถือการส่งสัญญาณที่ไม่ดี โดยกลไกขนส่งทางทะเลด้านพลังงาน เป็นกลไกสำคัญด้านความมั่นคงจึงต้องเฝ้าระวังผลกระทบเส้นทางคมนาคมทางทะเล ซึ่งกองทัพเรือมีศูนย์ติดตามสถานการณ์ รวมถึงศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล) ติดตามใกล้ชิด
พล.ร.ต.จุมพล กล่าวว่า กองทัพ ติดตามสถานการณ์เป็นรายชั่วโมง ยังมีเรือสัญชาติอื่น แต่เจ้าของเป็นคนไทย ที่อยู่ในพื้นที่อีก 2 ลำ จอดอยู่ ส่วนที่มีรายงานการวางทุ่นระเบิดของอิหร่านนั้น ปัจจุบันยังไม่พบทุ่นระเบิดลอยน้ำ แต่ยอมรับว่าการตรวจสอบในพื้นที่ทำได้ยาก เนื่องจากมีเรือผ่านมา 1 ลำ ส่วนที่เหลือยังจอดอยู่ในท่า
และในพื้นที่มีการรบกวนสัญญาณของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดตำแหน่งเรือ และอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม ดังนั้น การเดินทางเข้าไปในพื้นที่จะมีความเสี่ยง ทางองค์การการทางทะเลระหว่างประเทศ จึงยกระดับมาตรการให้ยกเว้นเข้าพื้นที่เสี่ยง 100%
ยืนยันว่า วันนี้ไม่มีเรือไทยเข้าไปถึงพื้นที่เพิ่มเติม มีเฉพาะบางส่วนที่ยังอยู่ในพื้นที่ โดยกองทัพเรือ จะออกประกาศเตือน พร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มหาสมุทรอินเดีย และศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร-ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IFC-IOR)เพื่อเฝ้าระวังติดตามตลอดสถานการณ์ตลอดเวลา
ขอให้มั่นใจว่าสถานการณ์ที่จะกระทบต่อเรือไทย กองทัพเรือเฝ้าระวังเต็มขีดความสามารถร่วมกับกรมเจ้าท่า และศรชลเพื่อความปลอดภัยของทุกคน