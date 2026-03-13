มนพร เสนอรัฐบาลหนุนเส้นทางสายมู นครพนมตลอดปี พลิกจากเมืองรองเป็นเมืองหลัก หวังสร้างเศรษฐกิจในภาคอีสาน
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2569 นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย และ อดีต รมช.คมนาคม กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.นครพนมว่า จ.นครพนมมีจุดแข็ง คือเส้นทางท่องเที่ยวสายมู เนื่องจากพื้นฐานเป็นเมืองแห่งความเชื่อ ความศรัทธา ต่อพระพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นจังหวัดที่ตั้งขององค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งโลก ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ กระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า
โดยมีการจัดงานบุญใหญ่อีสาน นมัสการองค์พระธาตุพนมทุกปี นอกจากนี้ยังมีองค์พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่มาของพลังศรัทธา เดินทางมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายตลอดทั้งปี รวมถึงมีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดตามวัดศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอต่างๆ ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางไปท่องเที่ยว กราบไหว้ขอพรได้ทุกอำเภอ ทำให้ จ.นครพนมมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในรอบ 2-3 ปี ที่ผ่านมา จากข้อมูลมีนักท่องเที่ยวปีละกว่า 2-3 ล้านคน
นางมนพร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีสำคัญยิ่งใหญ่ระดับโลก คืองานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ และมีการจัดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกเป็นปีแรกในปี 2568 จากการผลักดันขับเคลื่อนของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย สนับสนุนงบประมาณเกือบ 30 ล้านบาท จัดงานให้ยิ่งใหญ่ น่าสนใจ มีกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น รวมถึงมีการจัดงานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช วันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี ไปจนถึงงานนมัสการพระธาตุประจำประจำวันเกิด พระธาตุอำเภอ
นางมนพร กล่าวอีกว่า หากรัฐบาลจะมีการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวของนครพนมให้เติบโตมากขึ้น มองว่าจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางสายมู ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปี ส่งเสริมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ในทุกอำเภอต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และจัดจำหน่ายสินค้าของดีทุกอำเภอ มั่นใจเป็นการสร้างเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวในพื้นที่ อย่างแน่นอน
ที่สำคัญหากรัฐบาลให้ความสำคัญ สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนนโยบายผ่านหน่วยงานภาครัฐ สร้างความร่วมมือ เอกชน ภาคประชาชน อนาคต จ.นครพนมจะต้องสามารถยกระดับจากเมืองรองเป็นเมืองหลักแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดของภาคอีสานอย่างแน่นอน