โสภณ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบรัฐบาล อำลาตำแหน่งรองนายกฯ ก่อนรอนั่ง ประธานสภาฯ บอก ภูมิใจจบสวย งานด้านยาเสพติดลุล่วง
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ไหว้ศาลพระภูมิและศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล หลังพรรคภูมิใจไทย มีมติเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในวันที่ 15 มี.ค.นี้ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติ โดยนายโสภณ ขอพรให้ทุกคนมีความสุขความเจริญบ้านเมืองปลอดภัย
จากนั้น นายโสภณได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้าตึกไทยคู่ฟ้า และขึ้นไปไหว้องค์นรสิงห์
นายโสภณ ให้สัมภาษณ์ว่า ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ตนอำลาตำแหน่งรองนายกฯ ถ้าภาษาบ้านเราคือ “จบสวย” เพราะได้ขับเคลื่อนงานที่เป็นอุดมการณ์ของตน คือเรื่องยาเสพติด ได้ประชุมงบบูรณาการยาเสพติด และได้ฝากการบ้านเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตนต้องไปอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นประธานสภาฯหรือเป็น สส.ก็แล้วแต่ หากได้เป็นประธานสภาฯ จะไปขับเคลื่อนเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดต่อ ซึ่งหน่วยงานก็มีความสุขว่างานที่เราเดินมาเรื่องยาเสพติดจะได้เดินต่อในโครงการรวมพลังแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการให้สำเร็จ จึงถือว่าจบสวยรู้สึกภูมิใจว่าได้ทำงานในสิ่งที่ตนรัก