พรรคประชาชน มีมติส่ง ‘เท้ง’ ชิงเก้าอี้นายกฯ เฟ้นตัวบุคคลส่งชื่อชิงประธานสภาฯด้วย ขออย่าเพิ่งวิจารณ์ฝ่ายค้านไม่มีเอกภาพ ให้ดูผลงานก่อน ลั่นที่ผ่านมา ปชน.ไม่เคยออมมือ
เมื่อวันที่ 13 มี.ค.2669 ที่พรรคประชาชน น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงผลการประชุมเบื้องต้นของพรรคประชาชนว่า
ที่ประชุมมีมติส่งรายชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร แต่ยังไม่ได้ชื่อ และส่งนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นการยืนยันว่าพรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายค้านอันดับ 1 โดยก่อนการลงมติจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ เป็นการเปรียบเทียบให้ประชาชนเห็นว่า สิ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะได้ จากตำแหน่งที่สำคัญควรจะเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่าขณะนี้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าฝ่ายค้านไม่เป็นเอกภาพจะทำให้การตรวจสอบรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ น.ส.ภคมน กล่าวว่า ในส่วนของพรรคประชาชนจะตรวจสอบรัฐบาลอย่างเป็นที่ และเข้มข้นเหมือนที่ผ่านมา และที่ผ่านมาพรรคประชาชน ไม่เคยออมมือให้กับฝ่ายใด
อย่างไรก็ตาม การเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เหมือนกับการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ได้ร่วมแบบที่ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือ เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่เป็นการร่วมกันแบบที่พรรคนั้นๆไม่ได้ร่วมรัฐบาล ดังนั้นเอกภาพก็จะเป็นเอกภาพแบบพรรคร่วมฝ่ายค้าน
เมื่อถามว่าหากฝ่ายค้านทำงานไม่เข้มแข็งอาจส่งผลให้รัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีอยู่ยาวนาน 4-8 ปีได้ น.ส.ภคมน กล่าวว่า อยากให้ทุกคนได้เห็นบทบาทการทำงานของพรรคประชาชนเสียก่อน ซึ่งการตั้งคำถามในตอนนี้ก็เหมือนเป็นการคาดเนกันไป
ทั้งนี้ จากมติของพรรคเบื้องต้นที่ได้แจ้งได้มีการประสานงานไปยังพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆ หรือไม่ ในการขอความร่วมมือให้โหวตไปในทิศทางเดียวกัน น.ส.ภคมน กล่าวว่า เมื่อพรรคได้รายละเอียดที่ครบถ้วนแล้ว จะมีทีมที่เป็นวิปฝ่ายค้านดำเนินการต่อไป
น.ส.ภคมน กล่าวด้วยว่า สำหรับชื่อประธานวิปฝ่ายค้านขณะนี้ จะต้องรอให้มีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านเสียก่อน จึงอยากให้รอผลอย่างเป็นทางการก่อน ไม่อยากให้สันนิษฐานกันไปต่างๆนานา ขอให้รอเพราะพรรคประชาชนเปิดเผยทุกเรื่องต่อสาธารณชน