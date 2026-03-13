สุดารัตน์ แนะรัฐพลิกวิกฤตสงคราม ปฏิรูป 3 โครงสร้างใหญ่ “พลังงาน-ขนส่ง-อาหาร” ดันไทยเป็นคลังอาหารโลก สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

วันที่ 13 มี.ค.2569 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย แนะนำให้รัฐบาลใช้โอกาสจากวิกฤตสงครามและราคาพลังงานของโลกที่กำลังผันผวนอย่างหนักปฏิรูปโครงสร้างที่สำคัญของประเทศด้านต่างๆ เพื่อรองรับการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนดังนี้

1.เร่งปฏิรูปโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่ เพราะในวิกฤตสงครามครั้งนี้ไทยได้รับผลกระทบหนักที่สุดในอาเซียน จากการนำเข้าน้ำมันสุทธิในปริมาณสูงที่สุดในอาเชีย รวมทั้งก๊าซ LNG ที่เอามาผลิตไฟฟ้า จึงควรสนับการใช้พลังงานจากแสงแดด และลม

โดยปลดล็อกให้ประชาชนและเอกชนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองและขายคืนเข้าระบบกริดของรัฐได้อย่างเสรี รวมทั้งการสนับสนุนการใช้รถ EV เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

2.ต้องเร่งปรับระบบโลจิสติกส์ หันมาเน้นทางรางและการขนส่งทางน้ำให้สมบูรณ์ เพื่อลดต้นทุนขนส่งสินค้า โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)โดยรัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ ประกาศจุดยืนผลักดันไทยเป็น “ฟู้ดแบงก์” (Food Bank) หรือคลังอาหารของโลกเพื่อป้อนสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดสากล

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การปรับโครงสร้างใหญ่ทั้ง 3 ด้านนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวน

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