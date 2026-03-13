กกต.แจงมติอนุฯ วินิจฉัยปล่อยผี 229 คน คดีฮั้ว สว. แค่หนึ่งในขั้นตอนพิจารณา เป็นไปโดยอิสระ ไม่ผูกพันการพิจารณาของ กกต.
วันที่ 13 มี.ค.69 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีข่าวคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา ข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 มีมติ 5 ต่อ 2 วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 229 คน ซึ่งเป็น สว.ชุดปัจจุบัน กรรมการบริหารพรรคการเมืองและเครือข่าย ไม่มีความผิดในคดีฮั้วเลือก สว. ว่า กรณีปรากฏข่าวเกี่ยวกับความเห็นของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา ข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 เป็นขั้นตอนในการกลั่นกรองสำนวนตามระเบียบ
ซึ่งมิได้มีการเพิ่มเติมขึ้นมาแต่อย่างใด โดยเมื่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 พิจารณาแล้ว จะจัดทำความเห็นและเสนอสำนักงาน กกต. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ตามขั้นตอนการจัดทำสำนวนตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 ในขั้นตอนที่ 4 กำหนดให้ เมื่อ กกต.ได้รับสำนวนจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 แล้ว ต้องพิจารณาชี้ขาดหรือสั่งการโดยเร็ว ดังนั้น ขณะนี้เรื่องดังกล่าวจึงยังอยู่ในชั้นการดำเนินการของสำนักงาน กกต.
สำนักงาน กกต.ขอยืนยันว่า การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการพิจารณาสำนวนที่กำหนดไว้ โดยความเห็นในแต่ละลำดับนั้น เป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจของตนเองในการเสนอความเห็น แต่ไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาของ กกต.โดยหากมีคำวินิจฉัยที่เป็นทางการ สำนักงาน กกต.จะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป