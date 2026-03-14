เพื่อไทย ประชุมพรรค ‘ยศชนัน’ ให้กำลังใจ สส. เชื่อหาก 4 ปีนี้ทำได้ดี ‘พท.’ กลับมาแน่นอน ด้าน ‘จุลพันธ์’ ปลุกขวัญ เร่งทำงาน ชี้ชะตาอนาคตพรรค
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มี.ค. 2569 ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุม สส. ก่อนเข้าร่วมพระราชพิธีเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดทิศทางการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 มี.ค. รวมถึงเตรียมเดินหน้าผลักดัน 47 กฎหมายเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง
โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สส.บัญชีรายชื่อ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค ร่วมเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีสส.ของพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
โดยนายยศชนัน กล่าวว่า ต้องให้กำลังใจผู้สมัครทุกคนที่ครั้งนี้อาจจะไม่สามารถเข้ามากับเราได้ แต่ละท่านสมควรอย่างยิ่งที่จะได้เป็นผู้แทนราษฎรของพวกเรา ตนได้ลงพื้นที่หลายพื้นที่และได้พูดคุยกับผู้สมัครทุกคน สิ่งที่เป็นเสียงสะท้อนในพื้นที่ เราจะทยอยลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับทุกคน ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
โดยในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้จะพยายามพบปะพูดคุยกับแต่ละคนเป็นการส่วนตัว เพื่อรับฟังความเห็นของแต่ละคน และนำมาปรับการทำงานในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า หลายอย่างที่แต่ละท่านสะท้อนเข้ามา ตนรับทราบและจะพยายามปรับและทำให้ดีที่สุด เพราะตนเป็นหน้าใหม่ต้องรับฟังความเห็นทุกคน หากมีอะไรที่คิดว่าควรทำ สามารถเดินมาบอกได้ สิ่งสำคัญ คือ หากเราสามารถแสดงผลงานได้ภาย 4 ปีนี้อย่างเต็มที่และได้ดีที่สุด ตนมั่นใจว่าครั้งหน้าเราจะกลับมาแน่นอน
อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ที่เราจะเริ่มพบปะประชาชน และเราพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ทันที เรามีเวลา 4 ปีก็ต้องทำให้เต็มที่ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่เราได้เพียงอย่างเดียว แต่เราต้องเรียนรู้และปรับยุทธศาสตร์กันต่อไป ซึ่งจะทำให้เรากลับมาอีกครั้งได้
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า ลักษณะนิสัยของตน บางครั้งอาจจะดูหน้าตึง ยิ้มบ้าง ไม่ยิ้มบ้าง แต่หลังจากนี้จะเริ่มพิสูจน์ตัวเองกับแต่ละคนว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร ย้ำว่าเราสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ โดยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราไม่ได้หยุด เราเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่สภาฯ และในวันที่เริ่มเปิดสภาฯ เราจะเสนอกฎหมายในแบบที่ประชาชนคิดว่า นี่คือพรรคที่เป็นความหวัง และขอให้กำลังใจทุกคน
ด้านนายจุลพันธ์ กล่าวว่า การทำงานในมิติเฉพาะส่วนกลางไม่สามารถนำพาพรรคเข้าสภาฯ ได้ ต้องขึ้นกับการทำงานของผู้สมัครด้วย คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านเก่งมาก ด้วยการฟันฝ่าพายุการแข่งขันที่หนักหน่วง ด้วยปัจจัย ด้วยโครงสร้างที่ไม่เอื้อต่อพรรคเรา แต่ท่านสามารถฟันฝ่าการต่อสู้เข้ามาได้
ในส่วนของพรรคอยู่ระหว่างการยกเครื่อง สิ่งที่เราทำงานในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคได้จัดเวิร์กช็อป สส.คนที่ไม่ผ่าน รวมถึงผู้บริหารหลายรอบ เพื่อถอดบทเรียนแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงให้พรรคเข้มแข็งขึ้น เป็นสถาบันการเมืองมากขึ้น และสามารถเดินเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า วันนี้เรากำลังเดินหน้าเข้าสู่การร่วมรัฐบาล การเจรจาจบสิ้นสมบูรณ์แล้ว แต่เรื่องของกระทรวงเรายังไม่พูดกัน สำหรับการทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกว่าในอดีต ทุกคนคาดหวังการขับเคลื่อนในเรื่องของกฎหมายของเรา และเรายังคงยึดมั่นในการสร้างประเทศไทยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยมีกฎหมายต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อน
การทำงานของพวกเราจะเป็นตัวชี้ชะตาพรรคในการเลือกตั้งครั้งถัดไป การทำงานอย่างเข้มแข็งของพวกเราทุกคน จะเป็นตัวช่วยพวกเราในการเลือกตั้งครั้งหน้า และจะทำให้เพื่อนของพวกเราที่พลาดหวังได้กลับเข้ามาทำงานในสภาฯ อย่างสมศักดิ์ศรีอีกครั้ง ขอบคุณการทำงานที่เข้มแข็ง พรรคพร้อมเป็นลมใต้ปีกให้ทุกคนพร้อมสนับสนุนงานของท่านทุกมิติ