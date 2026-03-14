ทวี สอดส่อง โชว์ปึ้ก ถ่ายภาพร่วมกับ 4 สส.เขตประชาชาติเป็นเอกภาพ พิธีเปิดประชุมสภา เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในท่าทีต่อรัฐบาลภูมิใจไทย
วันที่ 14 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงบรรยากาศก่อนรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภาว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย สส.เขตของพรรคประชาชาติอีก 4 คน
ได้แก่ นายซูการ์โน มะทา, นายสุไลมาน บือแนปีแน, นายอับดุลอายี สาแม็ง และ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ได้ถ่ายภาพร่วมกัน แสดงความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ในสภาชุดใหม่ รวมทั้งโชว์ความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นเอกภาพ
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ พรรคประชาติได้รับการติดต่อจากตัวแทนพรรคภูมิใจไทย จากนั้นได้มีตัวแทน สส.ของพรรคประชาชาติ เดินทางไปยังพรรคภูมิใจไทย แสดงการสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตามพรรคประชาชาติ จะต้องประชุมหารือเพื่อมีมติอีกครั้ง เกี่ยวกับการเข้าร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้เป็นแนวทางยึดถือร่วมกันของ สส.ทั้ง 5 คนอย่างเป็นทิศทางเดียวกัน