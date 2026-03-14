ทวี สอดส่อง โชว์ปึ้ก ถ่ายภาพร่วมกับ 4 สส.เขตประชาชาติเป็นเอกภาพ พิธีเปิดประชุมสภา เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันในท่าทีต่อรัฐบาลภูมิใจไทย

วันที่ 14 มี.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงบรรยากาศก่อนรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภาว่า พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย สส.เขตของพรรคประชาชาติอีก 4 คน

ได้แก่ นายซูการ์โน มะทา, นายสุไลมาน บือแนปีแน, นายอับดุลอายี สาแม็ง และ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ได้ถ่ายภาพร่วมกัน แสดงความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ในสภาชุดใหม่ รวมทั้งโชว์ความเป็นหนึ่งเดียวและเป็นเอกภาพ

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ พรรคประชาติได้รับการติดต่อจากตัวแทนพรรคภูมิใจไทย จากนั้นได้มีตัวแทน สส.ของพรรคประชาชาติ เดินทางไปยังพรรคภูมิใจไทย แสดงการสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตามพรรคประชาชาติ จะต้องประชุมหารือเพื่อมีมติอีกครั้ง เกี่ยวกับการเข้าร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้เป็นแนวทางยึดถือร่วมกันของ สส.ทั้ง 5 คนอย่างเป็นทิศทางเดียวกัน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดคำสารภาพ แฟนหนุ่มวัย 16 ฆ่าสาวผมแดงวัย 17 ขนศพใส่ซาเล้ง ทิ้งร่างในถังขยะ
2

สลด น้องสาวแค้นพี่สาวแอบดูมือถือ คว้ามีดแทง50แผล เสียชีวิตคาคอนโดหรูย่านสาทร
3

ราคาทองวันนี้ 19 มิ.ย.69 ดิ่งแรงมาก ประกาศแล้ว ราคาทองคำวันนี้
4

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน 5 ราย
5

ภรรยา ติดต่อสามีไม่ได้ ผิดสังเกตเลยตามมาดู ช้ำพบนอนอยู่กับสาวคนสนิท
6

อเล็กซ์ ณัติรุจน์ - ริซ่า ถูกปล้นระทึก ตั้งสติหวิดโดนอุ้มซ้ำ หนีสุดชีวิต แจ้งความ
7

นาฟ เล่านาทีสายเคเบิลเกี่ยวคอ ตัวห้อยหายใจไม่ออก หวิดสิ้นชื่อ แพท เห็นสภาพรีบส่งรพ.
8

ฮือฮา พบลูกนกกระแตแต้แว้ด นอนหงายเอาหัวหนุนหิน ตรงตามตำราโบราณ เชื่อกันฟ้าผ่า-ให้โชคลาภ
9

ช็อกพบศพ ลูกจ้างสาว เสียชีวิตในรถ หลังหายตัวไป 1 วัน เผยวงจรปิด
10

รวบแล้ว 3 คนร้าย ฆ่าหนุ่มใส่กุญแจมือไพล่หลัง ทิ้งศพในป่าแก่งคอย