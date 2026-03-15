ไพโรจน์ อายุ 90 ปี พร้อมทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว โหวตเลือกประธานสภาฯ-รองประธานสภาฯ คาดใช้เวลา 3 ชม.

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 15 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ กล่าวว่า เบื้องต้นต้องมีการปฏิญาณตนก่อนที่จะมีการประชุม

เมื่อถามว่า มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรหรือไม่ นายไพโรจน์ กล่าวว่า เตรียมพร้อมตามปกติ

เมื่อถามว่า การประชุมเพื่อเลือกประธานสภาฯจะใช้เวลานานหรือไม่ นายไพโรจน์ กล่าวว่า คิดว่าคงใช้เวลานานพอสมควร

เมื่อถามว่า หากมีการโหวตแข่งกันจะต้องมีการเปิดแสดงวิสัยทัศน์ใช่หรือไม่ นายไพโรจน์ กล่าวว่า ต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ ทั้งผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ซึ่งคาดว่า ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 นายไพโรจน์ถือว่ามีความอาวุโสสูงที่สุด โดยมีอายุ 90 ปี

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