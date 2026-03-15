อนุทิน ยิ้มเข้าสภาฯ ไม่ตอบปมพรรคประชาชน ส่งแข่งชิงประธานสภาฯ-รองประธานสภาฯ ภูมิใจไทย นัดประชุม 191 สส. ก่อนโหวตเลือก พร้อมถกแนวทางการปฏิบัติตัว สส.ใหม่

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 15 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาถึงอาคารรัฐสภา เพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 วาระการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 2 คน

โดยนายอนุทิน มีสีหน้ายิ้มแย้มมาพร้อมกับสส.พรรคภูมิใจไทย ที่พร้อมใจกันใส่ชุดสีน้ำเงิน

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่พรรคประชาชน จะส่งชิงตำแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ แข่งกับพรรคภูมิใจไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคมีความกดดันหรือไม่ นายอนุทิน ไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว เพียงแต่ยิ้มให้ และเดินเข้าลิฟต์เพื่อร่วมประชุมทันที

ที่ห้องประชุม CB406 ก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พรรคภูมิใจไทย ประชุมสส.ทั้ง 191 คน โดยมีนายอนุทิน ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานการประชุมก่อนที่จะเริ่มการประชุมสภาฯ ในวาระการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาคนที่ 1 และ 2

ขณะที่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ว่า การประชุมพรรควันนี้เพื่อวางแนวทางในการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาทั้ง 2 คน ถือเป็นเรื่องปกติที่พรรคภูมิใจไทยจะนัดประชุม สส.ก่อนที่จะมีการประชุมในวาระสำคัญ รวมถึงวันนี้จะมีการพูดคุยถึงแนวทางการปฏิบัติตัวของ สส.ใหม่ ว่าจะมีแนวทางการปฏิบัติตัว การวางตัว และการแสดงตัวในที่ประชุมอย่างไร

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