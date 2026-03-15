“อนุทิน” ถามกลับ ตนหรือจะต้องไปเคลียร์ “เจ๊เอ๋“ หลังอ้างโทรหากริ๊งเดียวออกใบ ป.3 ทันที ยัน สั่งห้ามพกพา-ต่ออายุปืน เว้นเจ้าหน้าที่รัฐ
เมื่อเวลา 14.05 น. วันที่ 15 มี.ค.2569 ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ “เจ๊เอ๋” ณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ อินฟลูเอนเซอร์ ที่ออกมากล่าวอ้าง ว่า เคยต่อสายโทรศัพท์หานายอนุทิน เรื่องลูกชายที่เป็นนักกีฬายิงปืน ไม่ได้ “ใบ ป.3” หรือ “ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือ เครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล” จากนายอำเภอ และเพียง 2 ชั่วโมง จากนั้นก็ได้รับใบ ป.3 ตามที่ต้องการ
โดยนายกรัฐมนตรี ถามกลับว่า ใช่คนที่เจอกันที่จ.ราชบุรี ใช่หรือไม่ ซึ่งตอนนั้นเหมือนเขามาพูดเรื่องน้ำท่วม แต่เรื่องปืนไม่เกี่ยวกับตน
ผู้สื่อข่าวถามว่า เคยมีการขอเบอร์นายกฯไว้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เคย แต่เคยเจอเขาในเหตุการณ์น้ำท่วม แต่ไม่มีประเด็นอะไร อ้างไม่ได้
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า การนำชื่อนายกฯ ไปอ้างจะทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่ ที่บอกว่าโทรศัพท์หานายกฯ และสามารถจัดการเรื่องใบอนุญาตได้เลย นายกฯ กล่าวว่า จะเสียหายได้อย่างไร เพราะไม่ได้ทำอะไร ตนก็พูดอยู่ตรงนี้
ส่วนจะดำเนินคดีกลับ และต้องไปเคลียร์หรือไม่ นายอนุทิน บอกว่า ทำไมต้องเคลียร์ ก่อนถามกลับสื่อว่า “ถามอะไรไม่รู้ ผมเหรอจะต้องไปเคลียร์ เรื่องแค่นี้” พร้อมย้ำว่า ตนสั่งห้ามไม่มีให้อาวุธปืน ไม่ให้มีการต่ออายุใบพกอาวุธปืน และไม่ให้มีการพกพา ใครพกปืนออกนอกเคหะสถาน ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ผิดกฎหมายทั้งหมด