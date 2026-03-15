ปลัด มท. สั่งด่วนผู้ว่าฯ เฝ้าระวังด้านพลังงาน ให้รายงานสถานการณ์ต่อเนื่องทุกวัน คุยผู้ประกอบการปั๊ม – ประชาชน คุมเข้มน้ำมัน ป้องกันกักตุน ลดความตื่นตระหนก

วันที่ 15 มี.ค. 2569 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการร่วมประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ที่ห้องประชุมอาคารรัฐสภา โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบด้านพลังงานที่อาจเกิดขึ้น จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ 3 แนวทางเพิ่มเติม ได้แก่

1.มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด กำกับดูแลและรับผิดชอบการติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานในจังหวัด บูรณาการติดตามสถานการณ์พลังงานและแนวโน้มผลกระทบในพื้นที่อย่างใกล้ชิดร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.กำกับดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ให้เป็นไปตามภาวะปกติ และหากพบปัญหาหรือสถานการณ์ผิดปกติให้รายงานกระทรวงมหาดไทยโดยด่วน และรายงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน

3.สื่อสารทำความเข้าใจสถานการณ์พลังงานให้กับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (Jobber) ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ผ่านนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หอกระจายข่าว และช่องทางประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

โดยให้เน้นประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องจากภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจ ลดความตื่นตระหนก และป้องกันการกักตุนหรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดจำหน่ายพลังงาน

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ราคาน้ำมันวันนี้ 20 มิ.ย.69 อัพเดตล่าสุด 5 สถานีบริการน้ำมัน ปั๊มไหนราคาเท่าไหร่บ้าง
2

ด่วน! อาคารถล่มแยกหมอมี ร่วงทับคนติดอยู่ใต้ซาก มีรถได้รับความเสียหาย จนท.เร่งช่วยเหลือ
3

ราคาทองวันนี้ 20 มิ.ย.69 สมาคมค้าทองคำ ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ เปิดตลาดมา ปรับตัวเพิ่มขึ้น
4

ร้านแรกเหลี่ยมจัด ให้ 100 นึงค่าน้ำมัน เจ้าของดึงทองกลับไปอีกร้าน น้ำตาไหลหลังรู้ราคาจริง
5

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
6

ช่องทางชมสด วอลเลย์บอลสาวไทย พบ แคนาดา ศึก VNL 2026 ค่ำนี้
7

"ปลัดรุ่งเรือง" ยื่นศาลอาญาคดีทุจริตภาค8 ฟ้อง 'นฤชา' อธิบดีปกครอง ออกคำสั่งเด้งมิชอบ
8

ผบ.ตร. เด้ง ผบช.ภ.8 เข้ากรุ เซ่นปมข้อมูลประชุมหลุดว่อนเน็ต ตั้ง กก.สอบ ส่อบกพร่องหน้าที่
9

น้องเมียเล่านาที พี่เขย ถูกทับ อาคารถล่ม แยกหมอมี ก่อนเสียชีวิต กำลังขับรถมารับภรรยากลับบ้าน
10

อดีต นายกอบต. อัตวินิบาตกรรมตนเอง ขณะภรรยาออกไปใส่บาตรหน้าบ้าน