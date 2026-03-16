นายกฯ โพสต์แสดงความยินดี ‘โสภณ ซารัมย์’ นั่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ‘มัลลิกา-เลิศศักดิ์’ นั่งรองประธานคนที่ 1 และคนที่ 2

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul แสดงความยินดีกับ นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 และนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2

โดยมีข้อความระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและท่านรองประธานทั้งสองด้วย”

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