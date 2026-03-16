กองทัพเรือ สั่งหน่วยงานในสังกัด งดดูงานต่างประเทศ ลดภาระงบประมาณด้านพลังงาน ยกเว้นภารกิจสำคัญ ย้ำใช้งบคุ้มค่า โปร่งใส
เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2569 พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดงดการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อลดภาระงบประมาณด้านพลังงานและค่าใช้จ่ายภาครัฐ และให้สามารถนำงบประมาณที่เหลือไปใช้ในภารกิจที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องพิจารณาการเดินทางไปราชการในต่างประเทศที่มีความจำเป็นต่อภารกิจของกองทัพเรือ เป็นรายกรณี ทั้งการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามเงื่อนไขตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ผูกพันแล้ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจและเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
ทั้งนี้ กองทัพเรือยืนยันว่าจะดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของประเทศ และการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวม