ศุภจี เผยเตรียมชงด่วนเข้าครม.พรุ่งนี้ มาตรการช่วยเหลือประชาชน รับสินค้าราคาพุ่งตามน้ำมัน ขอให้รอฟัง ศบก. แถลง ด้านปลัดคลังโยนถาม ‘เอกนิติ’ ปม พ.ร.ก.กู้เงินชดเชยกองทุนน้ำมัน

เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 16 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีเรื่องรับมือวิกฤตพลังงาน ถึงกรณีราคาสินค้าที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามันว่า ยังไม่มีอะไร โดยจะมีมาตรการออกมา แต่ขอให้รอฟังศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.)

นางศุภจี กล่าวต่อว่า พรุ่งนี้ตนจะมีการเสนอมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

เมื่อถามว่า ขณะนี้ประชาชนเกิดความกังวลจะเริ่มกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค จะให้ความมั่นใจประชาชนได้อย่างไร นางศุภจี ไม่ได้ตอบคำถาม แต่พยักหน้ารับ และขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันที

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิเสธตอบคำถามว่ารัฐบาลจำเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เงินชดเชยกองทุนน้ำมันหรือไม่ โดยระบุเพียงว่า ขอให้ไปถามนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

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