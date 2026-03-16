ศุภจี เผยเตรียมชงด่วนเข้าครม.พรุ่งนี้ มาตรการช่วยเหลือประชาชน รับสินค้าราคาพุ่งตามน้ำมัน ขอให้รอฟัง ศบก. แถลง ด้านปลัดคลังโยนถาม ‘เอกนิติ’ ปม พ.ร.ก.กู้เงินชดเชยกองทุนน้ำมัน
เมื่อเวลา 13.45 น. วันที่ 16 มี.ค. 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีเรื่องรับมือวิกฤตพลังงาน ถึงกรณีราคาสินค้าที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้นตามราคานํ้ามันว่า ยังไม่มีอะไร โดยจะมีมาตรการออกมา แต่ขอให้รอฟังศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.)
นางศุภจี กล่าวต่อว่า พรุ่งนี้ตนจะมีการเสนอมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
เมื่อถามว่า ขณะนี้ประชาชนเกิดความกังวลจะเริ่มกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค จะให้ความมั่นใจประชาชนได้อย่างไร นางศุภจี ไม่ได้ตอบคำถาม แต่พยักหน้ารับ และขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาลไปทันที
ด้านนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิเสธตอบคำถามว่ารัฐบาลจำเป็นต้องออก พ.ร.ก.กู้เงินชดเชยกองทุนน้ำมันหรือไม่ โดยระบุเพียงว่า ขอให้ไปถามนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง