ปชน. จี้รัฐบาลเปิดข้อมูลจริงปริมาณน้ำมัน เพียงพอหรือไม่ แนะลดค่าไฟ สร้างแรงจูงใจ Work from home พร้อมช่วยค่าโดยสารหนุนใช้ขนส่งสาธารณะ
วันที่ 16 มี.ค. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำมันในประเทศ ในภาวะสงครามตะวันออกกลาง ว่า พรุ่งนี้(17มี.ค.) พรรคประชาชนจะมีการแถลงรายละเอียด แต่เบื้องต้นมีประเด็นที่จะนำเสนอคือเรื่องปริมาณและราคา
นายพริษฐ์ กล่าวว่า อยากให้รัฐเปิดเผยข้อมูลจัดทำแดชบอร์ด (Dashboard) เรื่องปริมาณน้ำมัน เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่า ตกลงแล้วมีปริมาณภาพรวมน้ำมันอยู่ที่เท่าไร เพียงพอหรือไม่ และการขาดแคลนในปั๊มต่างๆ เกิดขึ้นจากการไม่เพียงพอ หรือการขนส่ง หรือปัญหาในการกักตุน
ส่วนมาตรการประหยัดพลังงาน หากรัฐจะมีมาตรการดังกล่าวต้องควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจประชาชน เช่น มาตรการ Work from home ที่ต้องควบคู่มากับมาตรการลดค่าไฟ หรือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะ ก็ต้องมาพร้อมกับการสนับสนุนค่าโดยสารด้วย
นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า ส่วนความกังวลใจเรื่องการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ที่กำลังจะครบกำหนด แล้วรัฐจะมีมาตรการอย่างไรต่อนั้น อาจจำเป็นต้องมีการใช้งบประมาณเงินกู้เพิ่มเติม หรือลดภาษีสรรพสามิต ซึ่งอาจจะกระทบรายได้ของรัฐ
นายพริษฐ์ กล่าวต่อว่า พรรคประชาชนมีข้อเสนอว่า หากรัฐบาลไม่ตรึงราคาด้วยอัตราเท่าเดิม อย่างน้อยที่สุดต้องมีการช่วยเหลือ เรื่องค่าครองชีพให้กับกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มอาชีพที่จำเป็นต้องใช้น้ำมัน รวมถึงค่าขนส่ง ที่จะทำให้ผลกระทบครั้งนี้ไม่นำไปสู่การขึ้นราคาสินค้า และส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนในภาพรวม
นายพริษฐ์ ยังกล่าวถึงประเด็นโรงกลั่นน้ำมันด้วยว่า เห็นด้วยในประเด็น หากโรงกลั่นมีกำไรที่สูงเกินสมควร หากอะไรที่ทำได้เพื้อให้การเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข พรรคประชาชนก็จะสนับสนุน