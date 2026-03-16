โสภณ-มัลลิกา-เลิศศักดิ์ รับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาฯ ผู้แทนพรรคแห่ยินดี
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 16 มี.ค.2569 ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ห้องประชุมสัมมนา B1 อาคารรัฐสภา
โดยนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร มายังห้องพิธี
จากนั้นอ่านประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายโสภณ ซารัมย์ เป็น ประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็น รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง
โดยมีรัฐมนตรี ผู้แทนจากพรรคการเมือง อาทิ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย พรรคประชาชาติ คณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ก่อนที่ทั้งหมดจะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกหน้าพระบรมฉายาลักษณ์