สภาผู้แทนราษฎร บรรจุวาระ โหวตเลือก นายกรัฐมนตรี วันที่ 19 มี.ค. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกหนังสือด่วนมากที่ สผ 0014/ผ 2 ถึง สส. เรื่อง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เนื่องด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป
โดยมีระเบียบวาระ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม คือ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
จากนั้นเข้าสู่เรื่องด่วน คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย