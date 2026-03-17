ศุภจี ยัน คุมราคาสินค้า 59 รายการ ชี้ ต้องคำนวณจากต้นทุนแท้จริง สินค้าสต็อกเดิมต้องคงราคาเดิม ขู่ฝ่าฝืนจัดการเด็ดขาด เร่งหาแหล่งจัดซื้อเม็ดพลาสติก-ปุ๋ยใหม่ วอนอย่ากักตุนสินค้า
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนปรุมครม.ถึงการเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานจากการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อให้ที่ประชุมครม.พิจารณาว่า จะพิจารณาทั้งระบบ โดยเฉพาะสินค้า อุปโภคและบริโภค
ในส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ดูแล ถ้าจะขึ้นราคาต้องดูความถูกต้อง ซึ่งมีมาตรการที่ทำร่วมกันเช่นกระทรวงมหาดไทย รวมถึงพาณิชย์จังหวัด พลังงานจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดที่จะต้องลงพื้นที่ไปดูแล หากมีสินค้าควบคุมที่มีการขึ้นราคาเกินกว่ากำหนด จะต้องมีมาตรการที่ต้องไปดูแล สามารถชี้เป้าได้เลย ผ่านสายด่วนพาณิชย์ 1569
ปัจจุบันสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์มีอยู่ 59 ประเภท เช่น สินค้าบริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม สินค้าในกำกับเช่น ราคาน้ำมัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ไม่ใช่ผู้กำหนดราคาแต่เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน ได้ประกาศราคาหน้าปั๊ม หน้าโรงกลั่นอยู่ที่เท่าไหร่ กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปดูแลว่ามีการปรับขึ้นราคาเกินกว่ากำหนดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการกักตุน
นางศุภจี กล่าวอีกว่า ส่วนสินค้าที่กำกับในเรื่องโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ได้พูดคุยกัน ว่าจะมีการบริหารจัดการดูแลเรื่องโครงสร้างอย่างไร รวมถึงความสมเหตุสมผล ว่าจะขยับปรับเปลี่ยนหรือไม่ แต่ขณะนี้ราคาพลังงานยังไม่ได้ขึ้น แต่อาจเป็นการตื่นตระหนกของประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงานต้องไปดูแลในเรื่องนี้ เนื่องจากเรามีน้ำมันสำรอง
ในมุมเรื่องการดูแล หากมีการขยับตัวขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และทั่วโลกกำลังเป็นเช่นนั้น ก็ต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลในการปรับขึ้นราคาสินค้า รวมถึงมาตรการเยียวยาที่จะต้องมีตามมา ผู้ประกอบการ และประชาชนต้องอยู่ได้ ต้องเดินร่วมกันไปทั้งระบบ การกดราคาผู้ประกอบการมากเกินไปจนเขาอยู่ไม่ได้ ก็จะส่งผลเรื่องการจ้างงาน
ดังนั้น มาตรการต้องดูแลควบคุมทั้งระบบ พร้อมทั้งขอให้รอผลการประชุมครม.วันนี้ ที่จะเสนอมาตรการให้พิจารณา ก่อนนำไปหารือในที่ประชุมศบก.ในเวลา 16.30 น วันนี้ ก่อนแถลงอย่างเป็นทางการ
นางศุภจี กล่าวย้ำว่า ที่ผ่านมามีการพูดคุยกับผู้ประกอบการให้ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงสต๊อกสินค้าที่ขาดไป โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยกันหาแหล่ง เพราะปัจจุบันแหล่งซื้อเม็ดพลาสติกอยู่ที่ตะวันออกกลาง ได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศ เจรจากับทางอิหร่าน เพื่อเปิดให้เรือสินค้าไทยนำสินค้าออกมา ซึ่งไม่ใช่สินค้าที่เป็นอันตราย แต่เป็นสินค้าที่ต้องซื้ออยู่แล้ว
แต่ขณะนี้ทางอิหร่านยังไม่ได้ให้คำตอบ พร้อมยังระบุว่าเม็ดพลาสติกในไทยยังมีปริมาณเพียงพอได้ถึงสิ้นเดือนเม.ย.นี้
นางศุภจี กล่าวถึงราคาปุ๋ยยูเรีย ซึ่งอยู่ได้ถึงประมาณเดือนส.ค. ขณะที่การขยับขึ้นราคา ต้องดูที่ต้นทุน หากเป็นสต๊อกเดิม ก็ต้องไปพูดคุยกับผู้ประกอบการว่าเป็นสินค้าควบคุม ก็ไม่ควรจะขึ้นราคา ย้ำว่าผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือพอสมควร ส่วนบางพื้นที่ที่มีการปรับขึ้นราคาปุ๋ยไปแล้ว ให้ประชาชนสามารถแจ้งมาได้ ที่สายด่วนพาณิชย์ 1569 หากมีการขายเกินราคาต้องจัดการ
ยืนยันว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศกำลังช่วยเจรจา เรื่องช่องทางการขนส่งสินค้า และเรายังมีสินค้าคงค้างที่ต้องส่งไปยังตะวันออกกลาง ขณะนี้ยังส่งไม่ได้ก็มีการเจรจาเช่นกัน และอาจมีโอกาสที่ส่งสินค้าที่มี ไม่มีออเดอร์ค้างอยู่ เช่น สินค้าประเภทอาหารแปรรูป และวัตถุดิบบางอย่าง
ถ้าเราสามารถเจรจาและส่งเข้าไปได้ ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ไม่ใช่เฉพาะแค่อิหร่าน เรือที่บรรทุกสินค้าไป ก็จะเจรจาให้บรรทุกสินค้าที่เราต้องการกลับมา เช่นเม็ดพลาสติก หรือปุ๋ย นอกจากนี้ยังมีแหล่งขนส่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศในตะวันออกกลาง เขาอยู่ระหว่างการเจรา
เมื่อถามว่าประชาชนควรจะกักทุนสินค้าของใช้ไว้หรือไม่เพราะราคาพลังงานกำลังจะสูงขึ้น ทำให้สินค้าแพง นางศุภจี กล่าวว่า ขอร้องให้ทุกคนให้ความร่วมมือดีกว่า ยิ่งเราตื่นตระหนกและกักตุนสินค้าโดยยังไม่ถึงเวลา ในช่วงวิกฤตโลกทุกคนควรตระหนักรู้ และช่วยกัน ดูแลการใช้อย่างเหมาะสม
แต่หากมีความกังวลจะซื้อสินค้าตัวใดเก็บไว้ เราก็คงห้ามไม่ได้ เป็นสิทธิ์แต่ต้องดูความเหมาะสมจะดีที่สุด เอาเท่าที่กำลังเราทำได้ ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าปัจจัยที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่เราควบคุมยากมากการสู้รบจะจบเมื่อไหร่ อยู่ที่ประเทศที่เกิดสถานการณ์จะจัดการกัน ฉะนั้น อยากขอให้ช่วยกันดูแล ในส่วนของรัฐบาลจะดูแลเท่าที่ทำได้
เมื่อถามว่าหลังจากพูดคุยกับทางอิหร่านแล้วกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งความคืบหน้ามาบ้างหรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า วันนี้ยัง ต้องรอ