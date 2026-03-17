รมว.สาธารณสุข ยืนยันมีสต๊อกยา-เวชภัณฑ์เพียงพอ ระบุยังไม่ต้องสำรองน้ำมันสำหรับรถฉุกเฉิน พร้อมสั่งการให้ทุก รพ.เตรียมพร้อมไม่ให้ติดขัด
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 17 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การสู้รบตะวันกลาง จะส่งผลกระทบต่อราคายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หรือไม่ว่า ได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลไปตรวจสอบสต๊อกยา และแหล่งจัดหายาว่ามาจากที่ใดบ้าง
ขณะนี้ยืนยันว่า ยังมียาเพียงพอในสต๊อกหลายเดือน เนื่องจากไทยซื้อยาจากสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน ไม่ได้ซื้อยาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง
กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ประมาท เพราะคาดการณ์ว่าการขนส่งอาจล่าช้า และต้นทุนการขนส่งที่อาจจะเพิ่มขึ้น ทำให้ราคายาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ปล่อยปละละเลย แต่ถ้ามีการประสานกับภาคเอกชน และโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการยา และเวชภัณฑ์ไม่มีปัญหา
เมื่อถามถึงรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล ขณะนี้พบปัญหาขาดแคลนน้ำมันหรือไม่ นายพัฒนา กล่าวว่า ยังอยู่ในภาวะปกติ และได้สั่งการให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมการออกตรวจผู้ป่วยไม่ให้ติดขัด ขณะนี้ยังไม่ต้องประสานขอสำรองน้ำมันสำหรับรถฉุกเฉิน