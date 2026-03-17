เลขาฯกฤษฎีกา เผย ครม.ถกวางหลักการดูแลราคาพลังงาน ชี้ อุ้มได้แค่ระดับหนึ่ง ย้ำน้ำมันยังไม่ขาดแคลน วอนประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 17 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการด้านพลังงาน ว่า เข้าใจว่า ครม.น่าจะมีมติวางหลักการที่จะช่วยดูแลราคาพลังงาน ว่าจะช่วยดูอะไรกันอย่างไรบ้าง
ส่วนที่มีการร้องเรียนกันอยู่ว่าน้ำมันไม่มีนั้น ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 มี.ค. ได้หารือกัน ซึ่ง รมว. พลังงานยืนยันว่าน้ำมันยังไม่ขาดแคลน ส่วนที่มีปัญหาคือในเรื่องโลจิสติกส์
ตอนนี้เกิดปัญหาว่าประชาชนตกใจ เลยเข้าไปเติมน้ำมันกันเยอะ ทำให้การใช้ปริมาณน้ำมันต่อวันแทนที่มันจะปกติเลยกลายเป็นเพิ่มขึ้นสองเท่าต่อวัน รถที่ไปส่งน้ำมันเลยขาด จึงหารือกันว่าทำอย่างไรจะให้รถน้ำมันวิ่งได้ตลอด เพราะเดิมรถน้ำมันจะวิ่งได้เฉพาะช่วงเวลาที่จำกัด
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงพลังงานไปดูแลราคาน้ำมันว่า จะปรับอะไรอย่างไรได้บ้าง ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มันไม่ปกติ และเป็นอย่างนี้ทุกประเทศ รัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด ว่าจะดูแลอะไรอย่างไร หลายประเทศมีปัญหาและหลายประเทศมีปัญหายิ่งกว่าเราอีก มีการปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันไปแล้ว ส่วนของเราพยายามดูแลกันอย่างเต็มที่ ตอนนี้ยังดูแลได้
ทั้งนี้ ในการดูแลเรื่องระดับราคา ต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เพราะงบประมาณที่จะนำมาใช้อุดหนุนพลังงาน ในช่วงระยะเวลาต่างๆ นี้มันค่อนข้างเยอะ ซึ่งเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วอย่างช่วงที่เกิดโควิดหรือเกิดสงครามยูเครน ซัพพลายก็ขึ้นราคาไปเยอะ เราอุดหนุนกันไปจนติดลบเป็นแสนล้าน ตอนนั้นน่ากลัวอยู่
ฉะนั้น สิ่งที่ถูกต้องก็คืออาจจะต้องปรับตัว โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยในสถานการณ์เช่นนี้ให้มาช่วยกันประหยัดพลังงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานสักนิดนึง
ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการตรึงราคาน้ำมันต่อหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า เรื่องตรึงราคา รมว.พลังงานจะเป็นผู้ชี้แจง เพราะนายกฯมอบให้ไปดูในรายละเอียด
ส่วนราคาสินค้าบริการอะไรต่างๆ นายกฯเป็นกังวล ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงานร่วมกันไปดู ไม่ให้เกิดกรณีสินค้าขาดแคลน โดยเฉพาะสินค้าควบคุม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะจัดทีมลงไปร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ว่าฯ เป็นหัวหน้าทีม
เมื่อถามว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อ จะถึงขั้นต้องออกพระราชกำหนดกู้เงินหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า ทำเต็มที่ที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ การอุ้มราคาจริงๆ แล้วมันเป็นการแทรกแซงตลาดอย่างหนึ่ง
ถ้าถามว่ามันถูกหรือไม่ มันไม่ควรจะเยอะขนาดนั้น ถ้าอุ้มก็อุ้ม ดูแลได้ระดับหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งหมด ถ้าดูแลทั้งหมดไม่มีที่ไหนในโลกทำได้ ทุกประเทศราคาขึ้นหมด มาเลเซียเองที่เราคิดว่าราคาน้ำมันถูกตอนนี้ก็ไม่ได้ถูกกว่าเราแล้ว