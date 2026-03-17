ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งโจทก์บรรยายฟ้องเพิ่ม คดียื่นฟ้อง ประธาน กกต.กับพวก รวม 8 คน ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ปมสั่งพิมพ์บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง นัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องใหม่ 19 พ.ค.นี้

วันที่ 17 มี.ค. 2569 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำสั่งชั้นตรวจคำฟ้อง คดีที่ เรือเอก ยงยุทธ เสาแก้วสถิต ทนายความยื่นฟ้อง นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับพวก และเลขาธิการ กกต. รวม 8 คน

ในฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 83, พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2569 มาตรา 69, พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส. พ.ศ.2561 มาตรา 149 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

โดยผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 8 มีเจตนาทุจริต ร่วมกันสั่งผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรสีเขียว ใส่คิวอาร์โค้ดด้านล่างซ้ายของบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ บัตรสีชมพู ใส่บาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้ง โดยมีเจตนาใช้ตรวจสอบเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง อันแสดงถึงความไม่สุจริตและไม่โปร่งใส เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

แสดงให้เห็นถึงเจตนาไม่สุจริต ทั้งยังเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการพิมพ์บัตรเลือกตั้ง สส. โดยไม่จำเป็นด้วย ทำให้โจทก์รวมถึงประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันดังกล่าวไม่เป็นความลับ

มีรายงานว่า วันนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งในชั้นตรวจฟ้อง แต่ให้โจทก์กลับไปทำบรรยายคำฟ้องให้ละเอียดมากขึ้น และนำส่งมายังศาล จากนั้นศาลได้มีคำสั่งส่งไปที่ กกต. เพื่อให้ชี้แจงกลับมาก่อนนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้อง ในวันที่ 19 พ.ค.2569 เวลา 09.00 น.

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