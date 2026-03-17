ปลัดพลังงาน รอครม.ตรึงราคาน้ำมัน เร่งตรวจสอบคนกักตุน-เอาผิด หากสถานการณ์ยืดเยื้อ จ่อชงรัฐบาลใหม่กู้เงินอุด
เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 17 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการตรึงราคาน้ำมันว่า ต้องรอที่ประชุม ครม. หากสถานการณ์ยืดเยื้อ อาจต้องผสมไบโอเพิ่ม โดยต้องเสนอเข้าที่ประชุมครม.พิจารณา ขณะเดียวกันต้องเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน เวิร์กฟอร์มโฮม โดยขอความร่วมมือจากภาคเอกชน รวมถึงส่วนราชการ ช่วยประหยัดน้ำมัน เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในสภาพที่ร้ายแรงเกินไป
เมื่อถามถึงการจัดหาน้ำมันสำรอง นายประเสริฐ กล่าวว่า ตอนนี้ปตท. และโรงกลั่น สามารถจัดหาได้เรื่อยๆ เห็นได้จากตัวเลขกรมธุรกิจพลังงานที่เพิ่มขึ้นจาก 90 วัน เป็น 95 วัน สะท้อนว่ามีการจัดหาได้มากขึ้น ขณะที่ต่างประเทศก็มีการส่งให้เรา
ส่วนกรณีที่รัฐบาลยืนยันว่าน้ำมันเพียงพอ แต่ปั๊มน้ำมันติดป้ายว่าน้ำมันหมด นายประเสริฐ กล่าวว่า ปัญหาหลักคือเรื่องการขนส่ง และการบริหารจัดการ ซึ่งจะเห็นตัวเลขคนไปเติมน้ำมันมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งน้ำมันไม่ทัน จึงต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งท้องถิ่น ขนส่ง คมนาคม กทม. เพื่อผ่อนผันเรื่องเวลาการขนส่ง เพราะบางครั้งวิ่งรถได้เฉพาะแค่กลางคืน รวมถึงมีระยะเวลาการวิ่ง
“ยอมรับว่าอาจจะเกิดจากผม ทีมงาน หรือปตท. ที่อาจจะสื่อสารไม่ชัดเจนจนเกิดความไม่มั่นใจ ทำให้มีความตื่นตระหนกมาเติมน้ำมันกันเยอะขึ้นมากกว่าปกติ ยืนยันว่ากระบวนการขนส่งเดินหน้าเต็มที่ 100% ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน โดยจะมีน้ำมันเข้ามาเสริมตลอด และกรมธุรกิจพลังงานได้เข้าไปตรวจที่คลังพบว่าปกติ มีปริมาณสำรองตามกฏหมาย ตอนที่แต่ตอนที่ขนส่งออกมา จำนวนรถที่เคยเพียงพออาจจะไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดการขาดแคลน แต่ตอนนี้ได้บอกกับทางขนส่งแล้วให้เพิ่มรถ พร้อมเพิ่มการขนส่งทางท่ออย่างเต็มที่ เพื่อให้ไปถึงประชาชนมากที่สุด“
เมื่อถามถึงเรื่องการกักตุน ปลัดพลังงาน กล่าวว่า ต้องดูว่าจะใช้มาตรการอย่างไร ใช้กฎหมายที่มีอยู่กดดัน เพราะกระบวนการแบบนี้ทำให้ขนส่งเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ โดยจะไปตรวจสอบดูว่าการกักตุนเกิดจากผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภค พร้อมย้ำว่า ใครกักตุนนั้นผิดกฎหมาย เพราะเป็นสินค้าควบคุม เอามาขายเกินราคาก็ผิดกฎหมาย และเป็นสิ่งที่อันตราย ต้องระมัดระวัง หากจับได้ก็ต้องเอามาเป็นตัวอย่าง จะใช้กฎหมายขั้นสูงสุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า กองทุนน้ำมันจะอุ้มราคาน้ำมันได้นานแค่ไหน นายประเสริฐ กล่าวว่า ขณะนี้กองทุนติดลบค่อนข้างมาก กว่าหมื่นล้านบาท แต่ที่ผ่านมาเคยติดลบแสนล้านบาท อาจจะมีการกู้และอาจจะมีภาษีสรรพสามิตตามมา คิดว่ารัฐบาลน่าจะดำเนินการ ไม่มีทางให้ราคาขึ้นไปตามตลาดโลก
ส่วนการกู้เงินจะเป็นรูปแบบการออก พ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ตอนนี้เตรียมไว้หมดแล้ว หากสามารถกู้ได้โดยไม่ต้องค้ำประกัน ก็ไม่ต้องออก พ.ร.ก. แต่ดูแล้วอาจจะต้องออก พ.ร.ก. ส่วนตัวเงินที่จะกู้คาดว่าเป็นตัวเงินเดิมประมาณแสนล้าทบาท ซึ่งต้องหารือ และได้รับการอนุมัติจาก ครม. และต้องเข้าสู่ที่ประชุมสภา โดยต้องรอรัฐบาลใหม่ก่อน