เปิดคำสั่งศาลอาญาคดีทุจริตฯ คดีฟ้อง กกต. สั่งโจทก์เเก้ฟ้อง ชี้ช่อง พยานหลักฐานให้ชัดถึงข้อเท็จจริง ก่อนส่งหนังสือ สั่ง กกต.เเจง ประเด็นที่ถูกฟ้อง

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2569 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียลทางรถไฟ ศาลนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจคำฟ้อง คดีอท 31/2569 ที่ ร.อ.ยงยุทธ เสาแก้วสถิต ทนายความยื่นฟ้อง นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กับพวก และ เลขาธิการ กกต. รวม 8 คน

ในฐาน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 83, พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2569 มาตรา 69, พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 149 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 8 มีเจตนาทุจริตร่วมกันสั่งผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง บัตรสีเขียว ใส่คิวอาร์โค้ดด้านล่างซ้ายของบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ บัตรสีชมพู ใส่บาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้ง

โดยมีเจตนาใช้ตรวจสอบเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง อันแสดงถึงความไม่สุจริตและไม่โปร่งใส เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ แสดงให้เห็นถึงเจตนาไม่สุจริต ทั้งยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการพิมพ์บัตรเลือกตั้งสส. โดยไม่จำเป็นด้วย ทำให้โจทก์รวมถึงประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันดังกล่าวไม่เป็นความลับ

นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาวันนี้ โจทก์ มาศาล

ศาลได้ตรวจคำฟ้อง เอกสารท้ายฟ้องของโจทก์และรายงานเจ้าพนักงานคดีชั้นตรวจฟ้อง แล้ว เห็นว่า คำฟ้องยังไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงรายละเอียดและพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยพร้อมทั้งชี้ช่องพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้

ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 จึงมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้อง โดยระบุข้อเท็จจริงและรายละเอียดตัวบุคคล เอกสารหรือวัตถุตามที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง พร้อมเสนอหรือชี้ช่องพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริง รวมถึงพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นเเห่งคดี เห็นควรมีหนังสือถึงสำนักงาน กกต. เพื่อขอให้ชี้แจงรายละเอียดในประเด็นดังกล่าว

ให้เลื่อนไปนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาวันที่ 19 พ.ค. 2569 เวลา 09.30 น.

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