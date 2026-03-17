โสภณ สายมู ทำบุญถวายเพล พระสงฆ์ 10 รูป เสริมสิริมงคล ย้ำใช้งบส่วนตัว หวั่นเกิดดราม่า พร้อมให้โอวาทข้าราชการสภา ลงเรือลำเดียวกันแล้ว ขอให้ช่วยกันพาย
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องจัดเลี้ยง 111 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา โดยนิมนต์พระ 10 รูป
ก่อนเริ่มพิธี ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการพิจารณาร่างกฎหมายที่พรรคประชาชนยื่นเข้ามานั้น จะสามารถพิจารณาได้เมื่อไหร่ นายโสภณ กล่าวว่า ยังไม่ได้เห็นร่างกฎหมาย ขอให้ได้ดูและพิจารณาก่อน
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายภัตตาหารเพล นายโสภณ ได้จัดเลี้ยงอาหารให้ข้าราชการสภา และกล่าวกับข้าราชการรัฐสภาช่วงหนึ่งว่า เมื่อได้ทำบุญและจุดเทียนแสดงให้เห็นถึงการเปิดมงคลสูตร วันนี้แสงจันทร์จะสว่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้ว ถือเป็นมงคลอย่างยิ่ง
วันนี้เราได้มงคลกันแล้วก็ขอให้พี่น้องข้าราชการรัฐสภาของเรา ในอดีตเป็นอย่างไร คิดอย่างไร ตนไม่ทราบ แต่เมื่อมาอยู่ร่วมเรือลำนี้แล้ว ก็ขอให้ช่วยกันพาย ช่วยกันทำงานให้ลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีออก ตนจะภาวนาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเหล่าข้าราชการ
นายโสภณ กล่าวต่อว่า พิธีทำบุญวันนี้ตนใช้งบตัวเอง เพราะเดี๋ยวเกิดดราม่า ฉะนั้น ความในอย่าให้ออก ความนอกอย่าเอาเข้า จงพึงระวังไว้ มนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคน แต่อย่าให้เกินเส้นทางสายกลาง ยิ่งขาวเท่าไหร่ยิ่งดี เอาตามสมควร เราคงจะได้พิสูจน์กันตอนทำงาน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและพบกับสิ่งที่ดีงามตลอดไป