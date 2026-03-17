รักชนก จี้ กกต. เร่งสอบ กปน.สุพรรณบุรี ชี้ประชาชนเห็นคาตาทั่วประเทศแล้ว กกต.เมื่อไหร่จะเห็น รู้ดีนับใหม่ก็ไม่พลิกผลเลือกตั้ง แต่เจตจำนงประชาชนควรถูกสะท้อนอย่างแท้จริง
เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2569 น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงกรณี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุกำลังเร่งรัดสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตของ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ระหว่างการเลือกตั้งสส.เขต 2 สุพรรณบุรีว่า จนถึงวันนี้ เขต 2 สุพรรณบุรี เป็นเขตเลือกตั้งเดียว ที่ กกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง
เมื่อวานนี้ (16 มี.ค.) นายแสวงให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักงาน กกต.ประจำ จ.สุพรรณบุรี และได้เร่งรัดให้เร่งดำเนินการโดยเร็วแล้ว ผลการสอบจะเสร็จภายใน 60วัน
ตนจึงขอถามถึงความคืบหน้าและฝากข้อห่วงกังวลไปถึงสำนักงาน กกต.สุพรรณบุรี อย่าให้ 60 วันผ่านไปอย่างล่าช้า ขอให้เร่งตรวจสอบตามที่พรรคประชาชน ได้ยื่นคำร้องต่อประธาน กกต. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. และ ตามที่ น.ส.นุศรา ศรีสังข์งาม อดีตผู้สมัคร สส.เขต 2 สุพรรณบุรี พรรคประชาชน ได้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.สุพรรณบุรี ไปเมื่อวันที่ 2 มี.ค.
น.ส.รักชนก กล่าวว่า วันนี้ประชาชนเห็นกับตาจนชัดเจนหมดแล้ว กกต.จะเห็นและยอมรับได้หรือยัง ว่าการเลือกตั้งในเขต 2 สุพรรณบุรี มีการทุจริตโดย กปน. เกิดขึ้นจริง คะแนนผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน จากเดิม 104 คะแนน เพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 228 คะแนน ขณะที่ผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทย ได้ 427 คะแนน แต่นับใหม่ ได้คะแนนลดลงเท่าตัวเหลือเพียง 263 คะแนน
นี่แค่หน่วยเดียวเท่านั้นที่เจอความผิดปกติ คำถามคือ ถ้านับใหม่อีก จะเจอแบบนี้อีกกี่หน่วย การนับคะแนนที่สุพรรณบุรี มีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากที่นับแบบแปลกๆ ไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติ ดูเองขานเองขีดเอง ปกปิดไม่ให้ประชาชนเห็นใบลงคะแนน ทำให้ไม่รู้ว่าคะแนนที่ขานออกมา ตรงกับในบัตรเลือกตั้งหรือไม่
น.ส.รักชนก กล่าวว่า จากความผิดพลาดในการนับคะแนนของ กปน. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตาเถร และ กปน. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านช้าง ใน อ.สองพี่น้อง เขต 2 สุพรรณบุรี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการที่ กปน. จงใจนับหรือรวมคะแนนผิดไป
พรรคประชาชน จึงขอให้เร่งตรวจสอบว่าการนับคะแนนหรือรวมคะแนนในหน่วยเลือกตั้งหน่วยอื่นๆ ของเขต 2 สุพรรณบุรี ผิดพลาดแบบเดียวกันหรือไม่ เป็นเหตุอันสมควรให้ กกต. สั่งให้นับและรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของเขต 2 ทุกหน่วยเลือกตั้งใหม่ได้
“เราทราบดีและรู้แน่แก่ใจแล้ว ว่าการนับใหม่จะไม่พลิกผลการเลือกตั้ง แต่เราต้องยืนยันว่าเจตจำนงของประชาชนควรถูกสะท้อนอย่างตรงไปตรงมาผ่านคูหาเลือกตั้ง เมื่อมีเคสที่พิสูจน์แล้วว่ามีความผิดปกติอยู่จริง กกต. ไม่ควรนิ่งเฉย อย่าทำให้ความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีให้น้อยอยู่แล้วเหือดแห้งไปมากกว่านี้ ขอให้เร่งดำเนินการโดยไว และขอให้พิจรณานับใหม่เพื่อทำให้ประชาชนสุพรรณบุรีสิ้นสงสัย ผู้ชนะจะได้ชนะอย่างสง่างาม” น.ส.รักชนกกล่าว