เปิดไทม์ไลน์ คดีฮั้วเลือกสว. ในอุ้งมือ กกต. จับตาขั้นตอนลงมติ หลังคณะอนุกรรมการสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาด คณะที่ 36 ปล่อยผี 229 คน
วันที่ 17 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าของการพิจารณาคดีฮั้วสว. ซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังจากที่คณะอนุกรรมการสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาด คณะที่ 36 มีมติ 5 ต่อ 2 ชี้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 229 คน ประกอบด้วย ส.ว. 138 คน และเครือข่ายพรรคการเมือง 91 ราย ไม่มีความผิด ซึ่งกกต.ชุดใหญ่รอบรรจุวาระไว้พิจารณา
รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้าที่เรื่องพิจารณาจะอยู่ในขั้นตอนของอนุกรรมการฯ ชุดที่ 36 เคยอยู่ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน ชุดที่ 26 ซึ่ง กกต.เป็นผู้แต่งตั้งตามคำสั่งเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2568 ที่มี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต. เป็นประธาน โดยให้สรุปผลการไต่สวน เสนอสำนักเลขาธิการกกต.
โดยผลการไต่สวนพิจารณามีความเห็นผู้ที่ถูกไต่สวน 229 ราย มีการกระทำผิดตาม ตาม ม.36 ประกอบ ม.70, ม.62, ม.76, ม.77, ม.79 และ ม.81 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 หรือไม่ แล้วแต่กรณี
ขณะที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้น คณะอนุไต่สวน ชุดที่ 26 นำเสนอถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้เสนอความเห็น เพราะกกต.ไมได้มอบหมาย ส่วนเรื่องการเสนอยุบพรรคนั้น ต้องรอมติของ กกต.ก่อน ซึ่งหากเห็นสมควร ก็ต้องเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ทั้งนี้ ตามขั้นตอน เมื่อคณะอนุไต่สวน ชุดที่ 26 พิจารณาเสร็จสิ้น จะเสนอให้สำนักงาน กกต.มีความเห็นภายใน 60 วัน และเสนอไปยังอนุ กกต. ที่มีจำนวน 35 คณะ เลือก 1 คณะ พิจารณา
ซึ่งในการพิจารณาอาจมีคำสั่งให้คณะอนุไต่สวนสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ จากนั้น เสนอความเห็นไปยัง กกต. ผ่าน สำนักงาน กกต. ภายในเวลา 90 วัน ซึ่งกรณีมีการสอบสวนเพิ่มเติม จะมีการสั่งการผ่านเลขาธิการกกต. มายังคณะอนุไต่สวนฯ
เมื่อ กกต. ได้รับสำนวนจาก สำนักงาน กกต.พิจารณาแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือรู้เห็นในการกระทำของบุคคลอื่น อันทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
กกต.จะมีคำสั่งมอบหมายให้ สำนักงานกกต. โดย สำนักวินิจฉัยและคดี ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา เมื่อศาลฎีกาได้รับไว้พิจารณา จะทำให้ สว. หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา และเมื่อศาลฎีกาเห็นว่าผิด จะมีการเพิกถอนสิทธิ์ในการรับสมัครเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้น ซึ่งจะส่งผลตามมาในเรื่องของคดีอาญาในอีกด้านด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อกกต.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดที่ 36 พิจารณาแล้วมีความเห็นไม่มีความผิด ก็ต้องรอให้กกต.ชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งนั่นเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนปัจจุบันว่า กกต.จะมีความเห็นอย่างไร และจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยต่อหรือไม่อย่างไร