10 องค์กรประชาสังคม แถลงการณ์จี้รัฐบาลอนุทิน แก้ปัญหาเร่งด่วน 3 ข้อ ยกเลิกภาษีน้ำมัน-ลดค่าไฟเหลือหน่วยละ3บาท-คุมราคาสินค้า นัดรวมตัวทำเนียบ 23 มี.ค.นี้
วันที่ 17 มี.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 10 องค์กรประชาสังคม ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอเรียกร้องให้มีมาตรการเร่งด่วนในการยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิดน้ำมัน ปรับลดค่าการกลั่นน้ำมัน ตรึงราคาแก๊สหงต้ม (LPG) สำหรับภาคครัวเรือน ลดค่าไฟฟ้า และกำหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภดปรีโภคที่จำเป็น
ปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยได้เผชิญวิกฤตค่าครองชีพจากราคาน้ำมันในประเทศที่ทรงตัวในระดับสูงมาอย่างยาวนาน สภาวะดังกล่าวเปรียบเสมือนสารตั้งต้น ที่ส่งผลกระทบลูกโซโห้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่รายได้ของภาคครัวเรือนจะแบกรับได้ไหว
ซ้ำร้ายความตึงเครียดทางการทหารระหว่าง สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและสหรัฐอเมริกาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันในดิบในตลาดโลกพุ่งทะยานขึ้นอย่างก้าวกระโดดในลักษณะไร้ทิศทาง วิกฤตครั้งนี้ยิ่งดอกย้ำความเหลื่อมล้ำ
ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการดีดตัวสูงขึ้น แต่ค่าแรงและรายได้ของประชาชน ส่วนใหญ่กลับขยับขึ้นอย่างล่าช้า ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจัดหาปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ สิ่งที่เกิดขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นมหันตภัยที่กระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วนทั่วนทั่วประเทศ ที่ไม่สามารถปรับตัวต่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันได้
เราจึงเล็งเห็นถึงแนวทางและมาตรการที่รัฐบาลจะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนได้ นั้นรวมถึงนโยบายการลดค่าไฟฟ้า ที่พรรคการเมืองได้เคยหาเสียงไว้ ซึ่งจะเป็นความหวังสำคัญที่เข้ามาช่วยบรรเทาภาระต้นทุนชีวิตให้กับประชาชนได้ในทันที
เราจึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้มีมาตรการเร่งด่วน 3 ข้อ ดังนี้
1.ยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิดน้ำมัน ปรับลดค่าการกลั่นน้ำมัน และตรึงราคาแก็สหุงต้ม (LPG) สำหรับภาคตรัวเรือน น้ำมันราคาแพง เนื่องจากภาษีที่ซ้ำช้อน ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีกองทุนน้ำมัน ภาษีท้องถิ่น ภาษีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่าการกลั่นและการตลาด
ดังนั้น ควรยกเลิกภาษีสรรพสามิต ซึ่งจะทำให้น้ำมันลดราคาลงอีกลิตรละ 7 บาท และลดค่าการกลั่นที่โรงกลั่นเพิ่มขึ้นจากลิตรละ 6 บาท ให้เหลือลิตรละ 2 บาท ดังนั้น ค่าน้ำมันสามารถลดลงอีกลิตรละ 11 บาท และการตรึงค่าแก็สหุงต้มสำหรับภาคครัวเรือน
2.ลดคำไฟฟ้าจากหน่วยละ 4.18 บาท ให้ลดเหลือหน่วยละ 3 บาท ตามที่พรรคการเมืองได้หาเสียงไว้
3.กำหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา
ทั้งนี้ เราขอเน้นย้ำว่าข้อเสนอทั้ง 3 ประการนี้ คือ การเรียกร้องให้รัฐบาลทำหน้าที่ให้แก่ประชาชนในยามที่โลกเผชิญกัญกับวิกฤตการณ์ค่าครองชีพและสงคราม การตัดสินใจที่ล่าช้าเพียงวันเดียว หมายถึงภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตที่สูญไปของคนไทยนับหลายล้านคน นี่คือหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องบรรเทาความทุกข์ยาก เพื่อรักษาปากท้องและลมหายใจของประชาชน
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันเรียกร้องต่อรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รวมตัวกัน ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 23 มี.ค. เวลา 11.00 น.
สำหรับ 10 องค์กรประชาสังคม ประกอบด้วย กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย กลุ่มนนทรีก้าวหน้า กลุ่มเสรีเกษตรศาสตร์ กลุ่ม FemTonsai เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย พรรคศรัทธาธรรม สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สหภาพคนทำงาน สหภาพคนทำงานแพลตฟอร์มไรเดอร์ รังสิต MYHR