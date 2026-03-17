“พิพัฒน์” เผย นายกฯ สั่งปรับสูตรน้ำมันใหม่ ขยับเป็น B10-B20 หลังปรับราคาดีเซล ช่วยภาคอุตสาหกรรม-เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม

เมื่อเวลา 17.45 น. วันที่ 17 มี.ค.69 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงภายหลังประชุมว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย สั่งการในที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา ในการปรับราคาน้ำมันดีเซล หลังมีมาตรการตรึงราคาน้ำมัน 15 วัน

โดยมีตน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายกฯ ได้มีข้อสั่งการประเด็นสำคัญที่สุดคือ ขณะนี้เราประกาศราคาหน้าสถานีบริการทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งหลังจากนี้จะประกาศราคาเพิ่มขึ้น จะมีการประกาศราคาหน้าโรงกลั่น และหน้าคลังน้ำมัน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับการใช้ส่วนของผสมของน้ำมันไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 7% (B7) จะทยอยปรับเป็นโปรดักส์ใหม่เป็น B10 ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของสถานีบริการ และ B20 ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ตรวจสอบแล้วว่ามีรถยนต์ประเภทไหนที่สามารถใช้ได้ ในส่วนน้ำมัน B20 จะสามารถใช้กับรถขนาดใหญ่หรือรถขนส่งที่ใช้ภาคอุตสาหกรรม ทั้งการขายส่ง การเกษตร และการก่อสร้าง ทั้งนี้น้ำมัน B20 จะไม่มีการจำหน่ายในสถานีบริการแต่จะจำหน่ายในลักษณะขายส่ง

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ในการปรับโปรดักส์ใหม่จะเป็นการช่วยเกษตรกร โดยพืชผลเกษตรที่นำมาทำเอทานอลหรือไบโอดีเซล จะสามารถพยุงราคาหรือดันราคาพืชผลการเกษตรให้มีราคาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในเดือน เม.ย. จะเป็นช่วงที่ฤดูกาลที่ผลปาล์มทะลายออกผลสูงสุดต่อเนื่องไปอีก 4-6 เดือน ซึ่งโดยปกติราคาปาล์มทะลายตกลง แต่หากมีการเติม B10 หรือ B20 ก็เชื่อว่าน่าจะช่วยให้ราคาปาล์มทะลายคงที่ราคากิโลกรัมละ 7 บาทได้

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ งวดประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2569 ผลหวยพัฒนา ตรวจรางวัล ล่าสุด หวยลาว ออกอะไร
2

สุดเซอร์ไพรส์ นางเอกสาว ตั้งท้องแล้ว ไฮโซหนุ่มคนดังว่าที่คุณพ่อป้ายแดงดีใจหนัก
3

ชายวัย 60 คนนึงออกกำลังกายทุกวัน VS คนนึงชอบพักผ่อน ใครสุขภาพดีกว่า?
4

งวดนี้มาเร็ว เลขเด็ดปฏิทินจีน 1 ก.ค.2569 ซูมเลขปฏิทินครอบครัวข่าว 3 เลขเน้นๆ 2 ตัว 3 ตัว
5

หมอช้าง เตือน 2 ราศี มีเกณฑ์ระวังช่วงนี้ เสียโอกาสแบบไม่ทันตั้งตัว - เสียใจภายหลัง
6

ราคาทองวันนี้ 22 มิ.ย.69 ประกาศ ราคาทองคำวันนี้ รีบเลย พุ่งแล้ว
7

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก 'ปู มัณฑนา' 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีแจ้งความเท็จ-หมิ่นประมาท 'ลูกหมี รัศมี'
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 36 จังหวัด ฝนตกหนัก บ่ายถึงค่ำมาแน่
9

สาวร้อง หัวหน้าฝ่าย โครงการชลประทาน บุกทำร้ายถึงบ้านพักข้าราชการ
10

โซเชียลแห่ใส่ใจ! ธัญญ่า จี้ถาม หนิง ปัทมา มิสแกรนด์2026 เป็นอะไรกับ เป็ก สัณณ์ชัย