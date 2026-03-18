อรรถวิชช์ บอก 2 สส.รทสช. พร้อมโหวตหนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ รอแถลงความชัดเจนพรุ่งนี้ ปมร่วมรัฐบาลหรือไม่ หวังผลักดัน 2 ร่างกฎหมายสำคัญ
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 มี.ค.2569 รัฐสภา นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เข้ารายงานตัวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หลังจากเมื่อ 17 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษาประกาศเลื่อนลำดับให้เป็นสส. แทนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค ที่ลาออกจากสส.
นายอรรรถวิชช์ ให้สัมภาษณ์ว่า สส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติ 2 เสียง พร้อมลงมติสนับสนุนให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะต้องการขอเสียงสนับสนุนให้ร่วมผลักดันร่างกฎหมายสำคัญของพรรค 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการรใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ร่างกฎหมายเสรีโซลาร์ และ ร่างพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือ กฎหมายปลดล็อกเครดิตบูโร
“จากการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันก่อน มีทิศทางและการตอบรับที่ดี แต่ในรายละเอียดต่อไปทั้งการสนับสนุนร่างกฎหมาย หรือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมรัฐบาลหรือไม่ ผมขอรอความชัดเจน และเตรียมแถลงในวันพรุ่งนี้ (19 มี.ค.) เวลา 08.30 น.เพราะเราไม่มีเงื่อนไขใดๆ นอกจากการวางเป้าหมายผลักดันร่างกฎหมายของพรรคฯให้สำเร็จ” นายอรรถวิชช์ กล่าว
นายอรรถวิชช์ กล่าวต่อว่า สำหรับการทำงานในสภาฯ นายพีระพันธุ์ ให้ตนเดินหน้าทำงานและผลักดันร่างกฎหมายสำคัญของพรรคให้สำเร็จ ขณะที่นายพีระพันธุ์ จะทำงานสร้างเครือข่าย และตั้งสาขาพรรคฯ เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรค ไม่สามารถส่งผู้สมัครสส.ครบทุกจังหวัด เนื่องจากสส.เก่าลาออก จึงไม่สามารถทำไพรมารี่โหวตได้
ดังนั้น การทำงานในสภาฯ ตนได้วางเป้าหมายให้การทำงานทำได้สำเร็จ นอกจากนั้นแล้วตนพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่ายและต้องขอเสียงสนับสนุนทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านในการผลักดันกฎหมายด้วย