ศบก. เตือน คนไทยใน เทลอาวีฟ เพิ่มความระวัง-ฟังคำแนะนำสถานทูต หลัง อิสราเอล-ฮิซบิลเลาะห์ โจมตีรุนแรง เผยช่วยคนไทยแล้ว 1,149 ราย
เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 18 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ถึงการให้ความช่วยเหลือคนไทยว่า สถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง ยังทวีความรุนแรงและขยายวงกว้าง
มีการรายงานโจมตีในเลบานอนและโจมตีอิหร่าน โดยอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ขณะที่ประเทศในอ่าวอาหรับถูกโจมตีทางโดรนโดยอิหร่าน แต่มีการสกัดกั้นได้ และเวลานี้การปิดช่องแคบฮอร์มุซ ยังกระทบต่อราคาน้ำมัน
ทั้งนี้ รัฐบาลอิหร่าน ได้ยืนยันการเสียชีวิตของ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่าน และผู้บัญชาการกองกำลังบาซิจภายใต้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม IRGC ดังนั้น สถานการณ์ยังไม่แน่นอน กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอให้คนไทย พิจารณาออกจากพื้นที่เสี่ยง โดยติดต่อผ่านสถานเอกอัครราชทูต และการลงทะเบียนแจ้งที่อยู่ต่อสถานทูต
นายปาณิดล กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่อิหร่าน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับรมว.ต่างประเทศคูเวต และรองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศจอร์แดน เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยขอบคุณทั้ง 2 ประเทศ ที่ดูแลและอำนวยความสะดวกคนไทยในการเดินทางกลับประเทศ
โดยเฉพาะจอร์แดน ที่รับคนไทยจากตะวันออกกลางกลับประเทศไทย ซึ่งไทยได้ย้ำท่าทีเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้ความพยายามทางการทูตในการเจรจา เพื่อนำสันติภาพสู่สู่ภูมิภาค
นายปาณิดล กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าคนไทยที่อพยพจากอิหร่าน เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา เดินทางมาถึงตุรกีเรียบร้อยแล้ว และจะเดินทางกลับถึงไทยในวันที่ 19 มี.ค.นี้
นอกจากนั้น ยังมีกำหนดเดินทางอพยพคนไทยในรอบถัดไปในวันที่ 25 มี.ค.โดยสถานเอกอัครราชทูต ณกรุงเตหะราน ได้จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานตรวจคนเข้าเมือง บริเวณชายแดนตุรกี เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางทางบกไปขึ้นเครื่องที่ตุรกีและเดินทางกลับประเทศไทย
ขณะที่อพยพคนไทยในอิสราเอล มีการประเมินสถานการณ์โจมตีระหว่างอิสราเอล และกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ จะรุนแรงขึ้น ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จึงประกาศเตือนคนไทยในอิราเอล เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามแนวปฎิบัติได้สัญญาณเตือนภัย โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยในตะวันออกกลางทุกแห่งยังพร้อมอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำกับคนไทยอยู่ตลอด
ทั้งนี้ มีคนไทยได้รับการช่วยเหลือจากตะวันออกกลางมายังประเทศไทยหรือไปประเทศที่สาม 1,149 คนโดยรัฐบาลไทยยึดมั่นช่วยเหลือคนไทยในตะวันออกกลางที่ได้รับผลกระทบ