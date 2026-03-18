รวมไทยสร้างชาติ จ่อร่วมรัฐบาลอนุทิน 2 รู้แล้วเหตุ ‘พีระพันธุ์’ ไขก็อกสส. เปิดทางร่วมรัฐบาล เช็กเสียงโหวตอนุทิน ทะลุ 292 เสียง

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2569 รายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทยว่า ในวันพรุ่งนี้ (19 มี.ค.) น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เตรียมแถลงเปิดตัวร่วมรัฐบาลกับพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่อาคารรัฐสภา เวลา 08.30 น. นำโดยนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ

ซึ่งก่อนหน้านี้นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค ได้ลาออกจาก สส.บัญชีรายชื่อ และเปิดทางให้นายอรรถวิชช์ เข้ามาเป็น สส.แทน ท่ามกลางการประกาศกร้าวกระแสวิพากษ์วิจารณ์การร่วมรัฐบาล ก่อนหน้านี้นายพีระพันธุ์ พูดชัดเจนว่าจะไม่โหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แต่เริ่มมีความชัดเจนเมื่อนายอรรถวิชช์ เข้ารายงานตัวต่อสภาฯ เช้าวันนี้ (18 มี.ค.) และมีแนวโน้มสูงร่วมรัฐบาลอนุทิน 2

ขณะนี้มีพรรคการเมืองที่ประสงค์จะลงมติให้ นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี รวมแล้วทั้งสิ้น 293 เสียง แต่เนื่องจาก จ.สุพรรณบุรี เขต 2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ได้ประกาศรับรอง ทำให้เสียงฝั่งรัฐบาลเหลือ 292 เสียง

ประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย 191 เสียง พรรคเพื่อไทย 74 เสียง ขณะที่พรรคเล็ก ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง พรรคประชาชาติ 5 เสียง พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง พรรคเพื่อชาติไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคไทยสร้างไทย พรรคละ 2 เสียง

ส่วนพรรคใหม่ พรรครวมใจไทย พรรคไทยทรัพย์ทวี พรรครวมพลังประชาชน พรรคมิติใหม่ พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคทางเลือกใหม่ พรรคโอกาสใหม่ พรรคละ 1 เสียง

 

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