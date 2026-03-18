บิ๊กป้อม ชวนชิม การันตี ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสะพานเหล็ก ลั่นรอคิวนาน แต่ไม่ผิดหวัง คุ้มค่า

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 18 มี.ค.2569 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เดินทางไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อดังย่านสะพานเหล็ก เพื่อทดลองชิมเมนูขึ้นชื่อ เซี้ยะเกาเหลาเนื้อไร้เทียมทาน

โดยระหว่างนั่งรอคิว มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพ พูดคุยอย่างเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดเวลาด้วยตนเอง ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รสชาติสมคำเล่าลือโดยเฉพาะน้ำซุปที่ใส หอม ซอสเข้มข้น เนื้อเปื่อยชิ้นโต นุ่มกำลังดี และเครื่องในไร้กลิ่นคาว ซดน้ำซุป คีบเนื้อตามมันเพลิน ของอร่อยต้องมากินที่ร้าน รสชาติถึงจะครบ แม้จะต้องใช้เวลารอคิวนาน แต่ถือว่าคุ้มค่า

อยากแนะนำให้ผู้ที่ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาลองด้วยตนเอง และร้านนี้ไม่ควรมาขณะหิวจัด เพราะกลิ่นน้ำซุปที่หอมฟุ้งจะทำให้หิว แล้วลูกค้าก็เยอะทำให้ต้องอดใจรอ แต่ยืนยันว่า รอแล้วไม่ผิดหวัง

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