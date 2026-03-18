เกษตรกร บุกทำเนียบ ร้องนายกฯ วอนไฟเขียว ‘ซื้อน้ำมันใส่แกลลอน-ขึ้นทะเบียนเกษตรกร’ ลดผลกระทบพลังงาน จากเหตุสู้รบตะวันออกกลาง
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 มี.ค.2569 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายเสถียร เสือขวัญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง พร้อมกลุ่มเกษตรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประมาณ 10 ราย ยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เพื่อยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่เกษตรกร เป็นกรณีพิเศษ
โดยกำหนดมาตรการให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้แกลลอนบรรจุ สำหรับใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์และปริมาณที่เหมาะสม และให้มอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ บูรณาการข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กำหนดมาตรการกำกับดูแลราคาเชื้อเพลิงเพื่อลดภาระต้นทุนภาคเกษตรกรรม
ตัวแทนเกษตรกร กล่าวว่า จากสถานการณ์สู้รบดังกล่าว เกษตรกรจำเป็นต้องหาน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตรเช่น รถเกี่ยวข้าว รถไถ หากไม่สามารถจัดหาได้จะส่งผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังจะเก็บเกี่ยวชะงัก สร้างความเสียหายต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร
นอกจากนั้นบางปั๊มที่อาจต้องซื้อในราคา 38-40 บาทต่อลิตร สร้างความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น ทั้งที่รัฐบาลบอกว่าน้ำมันมี แต่เหตุใดการขายถึงผิดปกติ อยากให้รัฐบาลชี้แจงตรงนี้ให้ชัดเจน
นายสันติ ปิยะทัต รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ยืนยันว่าน้ำมันมีเพียงพอ และรัฐบาลได้หามาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร แต่ติดขัดปัญหาเรื่องการขนส่งที่ไปขนมาเติมที่สถานีบริการไม่ทัน
โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ลงไปตรวจสอบเพื่อป้องกันการกักตุน รวมถึงรับข้อเสนอให้ลงทะเบียนความจำเป็นของเกษตรกร เพื่อจะได้จัดสรรน้ำมันได้อย่างถูกต้องพอเพียง ส่วนการเติมน้ำมันในแกลลอน อาจมีบางที่ไม่ยอมให้เติม ก็จะไปทำความเข้าใจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว