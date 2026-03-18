เพื่อไทย มติเอกฉันท์หนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ ‘จุลพันธ์’ ลั่นใกล้ลงตัวนานแล้ว บอก หลังโหวตเสร็จจะคุยจัดสรรการทำงานร่วมกัน ขณะที่ 3 รมช.ยังไม่ลงตัว
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 มี.ค.2569 ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุม สส.พรรคเพื่อไทย โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการโหวตนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 19 มี.ค.
จากนั้นเวลา 15.00 น. นายจุลพันธ์ แถลงหลังการประชุมว่า จากความชัดเจนของพรรคเพื่อไทย หารือมาอย่างต่อเนื่องในการเข้าร่วมรัฐบาล ทางพรรคจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และวันที่ 19 มี.ค. เรามีการนัดหมายตั้งแต่เช้าเพื่อประชุมร่วมกันและเตรียมความพร้อมก่อนลงมติต่อไป
เมื่อถามว่ามติเอกฉันท์ของพรรคที่จะโหวตนายอนุทินเป็นนายกฯ หลังจากนี้จะนัดคุยกันเพื่อส่งชื่อรัฐมนตรีบ้างหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไปทีละขั้นตอน อีกไม่กี่วันแล้ว หลังจากเลือกนายกฯเสร็จ ก็จะคุยกับนายกฯ เพื่อหารือนัดหมายในเรื่องของการพิจารณาจัดสรรการทำงานร่วมกันต่อไป
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยกันบ้างหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พูดคุยกันอยู่ตลอด เป็นเรื่องปกติ แต่การตัดสินใจยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ที่องค์คณะที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
เมื่อถามว่า ใกล้ลงตัวแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ใกล้นานแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโควตาพรรคร่วมรัฐบาล พรรคเพื่อไทย จะได้ 5 รัฐมนตรีว่าการ และ 3 รัฐมนตรีช่วย ซึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ถือว่านิ่งแล้วประกอบด้วย นายยศชนัน จะนั่งตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นั่งรมว.เกษตรและสหกรณ์
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ นั่งรมว.แรงงาน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นั่งรมว.ศึกษาธิการ และน.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล นั่งรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 3 ตำแหน่ง ที่วางให้เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ 2 ตำแหน่ง และรมช.ศึกษาธิการ 1 ตำแหน่ง ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมีเพียง 3 ตำแหน่ง น้อยกว่าทุกครั้งที่พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล ทำให้การจัดสรรครั้งนี้มีคนแสดงความประสงค์ทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยมากกว่าตำแหน่งที่มี
โดยชื่อที่ค่อนข้างชัดเจน ตอนนี้มีเพียง 1 ตำแหน่ง คือ นายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร มีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สูง ขณะที่ 2 ตำแหน่งยังไม่ลงตัวว่าจะเป็นโควตาของภาคไหน หรือจะให้เป็นโควตาของภาคอีสานเพิ่ม เนื่องจากได้สส.มามากที่สุด ฉะนั้น จึงยังไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร