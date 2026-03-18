เพื่อไทย ถกวิกฤตพลังงาน ‘ยศชนัน’ เตรียมส่ง สส.ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ก่อนชงรัฐบาลใช้กลไกภาครัฐแก้ปัญหา ให้ ปชช.หนุนเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานสีเขียวภายใน 4 ปี
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 มี.ค.2569 ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุม สส.ประจำสัปดาห์ โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ สส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย เป็นประธานการประชุม
โดยที่ประชุม สส.มีการสะท้อนวิกฤติเรื่องพลังงานจากปัญหาการสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลาง โดยพื้นที่การเกษตรปลูกอ้อยต้องใช้น้ำมันในการเติมน้ำมันรถขนส่ง ซึ่งปั๊มน้ำมันขาดแคลน และราคาน้ำมันสูงขึ้นทำให้มีความเดือดร้อนมาก พี่น้องมีความหวังให้พรรคเพื่อไทยเข้าไปช่วยในเรื่องวิกฤติที่เกิดขึ้น
จากนั้นเวลา 15.00 น. นายยศชนัน แถลงภายหลังการประชุมว่า ปัญหาเกี่ยวกับพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ดังนั้นต้องสื่อสารไปถึงประชาชนทุกคนให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะปัญหาพลังงานหากมีการเจรจาพูดคุยกับประเทศที่ขัดแย้งอาจจะจบได้ ซึ่งอาจจะจบภายใน 1 เดือน 3 เดือน หรือหากลากยาวไปถึง 6 เดือนหรือ 1 ปีจะเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนบ้าง
โดยเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้พูดคุยกับผู้สมัคร และให้ลงพื้นที่เพื่อดูถึงผลที่จะเกิดขึ้น และความเป็นไปได้ ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้รับเหมา หรือผู้ที่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของประชาชนมีอยู่ 3 เรื่องคือเรื่องที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง ที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของราคาน้ำมัน และการกระจายน้ำมันที่ไม่เพียงพอ และเรื่องของราคาสินค้าที่กำลังทยอยขึ้น ซึ่งมาจากการผลิตการขนส่ง
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับ สส.บัญชีรายชื่อให้ลงพื้นที่ไปในเขตที่ไม่มี สส.ของพรรคเพื่อไทย เพื่อเร่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น และให้เห็นหน้างาน ซึ่งเราจะนำตรงนี้มาประมวลผลและส่งให้กับทางรัฐบาลถึงแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น ซึ่งรัฐบาลจะสามารถใช้กลไกภาครัฐดูแลตรงนี้ให้ชัดเจน
ขณะที่ส่วนปริมาณน้ำมันดิบที่ผ่านการกลั่นออกมา ต้องมีแผนระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเข้าสู่พลังงานสีเขียว ลดการใช้น้ำมัน และเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการผลิตภายใน 1-2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี ต้องใช้กลไกของต่างประเทศมาประเมินควบคู่กันกับกลไกทางเศรษฐกิจในการดูแลแหล่งพลังงาน
“เรื่องนี้ต้องสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม โดยพรรคเพื่อไทยจะทำเต็มความสามารถที่จะช่วยประชาชน และสะท้อนในส่วนนี้ให้รัฐบาลใช้กลไกภาครัฐในการดูแลประชาชน เพื่อให้สามารถผ่านวิกฤติตรงนี้ไปด้วยกัน“ นายยศชนัน กล่าว