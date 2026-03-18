สุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการเข้มให้เร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติผิดเงื่อนไข บริเวณรอบอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จ.ขอนแก่น พร้อมมอบหมายที่ปรึกษารัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2569 พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจากนายสุชาติ ชมกลิ่น ให้ตรวจสอบกรณีการประกอบกิจการรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ ร้านกาแฟ และกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตอำเภอสีชมพู และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอาจเข้าข่ายใช้พื้นที่ผิดเงื่อนไขการอนุญาต
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีนายกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธนา โพธิวิหค รองผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ร่วมบูรณาการตรวจสอบอย่างละเอียด
ผลการตรวจสอบพบการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1 จุด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ บริเวณใกล้ไร่เจ้าป่าคาเฟ่ ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการยึดพื้นที่ พร้อมแจ้งความดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ทันที
เจ้าหน้าที่ระบุเพิ่มเติมว่า ในกรณีผู้ประกอบการที่อ้างว่าอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ หากตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ใช้พื้นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต หรือมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ย้ำว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และลดผลกระทบจากปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่มาสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบอย่างยั่งยืน.