ชูศักดิ์ ฝาก 4 ประเด็นถึงสภาฯ-สส. มาประชุม-ไม่ใช่มานั่งคุย ยืนคุยกันเหมือนไม่ใช่การประชุม แนะเลื่อนประชุมกรรมาธิการเป็นจันทร์-อังคาร-ศุกร์ จัดเลี้ยงอาหารแค่กลางวัน
วันที่ 18 มี.ค.2569 นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า มีการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จนมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมเองได้ทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรมาพอสมควร รวมทั้งชุดปัจจุบันในฐานะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ขอฝากประเด็นเสนอแนะที่เป็นประสบการณ์การทำหน้าที่ที่ผ่านมา ดังต่อไปนี้
1.สภาผู้แทนราษฎร คือ องค์กรที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ออกกฎหมายควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน หน้าที่นี้คือหนึ่งในอำนาจอธิปไตยสูงสุด คือใช้อำนาจนิติบัญญัติแทนปวงชนชาวไทย จึงเป็นหน้าที่อันมีเกียรติ มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงควรต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ถือว่าการมาประชุมและร่วมประชุมคือ หน้าที่สำคัญของทุกท่าน การประชุมคือการประชุมที่มิใช่มานั่งคุยกัน มาบ้าง อยู่ข้างนอกบ้าง ไปทำหน้าที่อื่นๆ บ้าง จะลงมติก็ต้องตามกันมา ระหว่างอภิปรายก็ลุกเข้าลุกออก ยืนคุยกันเหมือนไม่ใช่การประชุม
2.หากกำหนดวันประชุมสภาคือ วันพุธ-พฤหัส ก็ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ทุกท่านต้องเข้าประชุม ไม่ควรถือเอาการเซ็นชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้ว และมาเช็กองค์ประชุมกันตอนจะลงมติ มีกฎหมายเข้าสภา มีรายงานเข้าสภาฯ แต่มีผู้เข้าประชุมซักถามอยู่แบบโหรงเหรงบางตา บางช่วงมีอยู่ไม่ถึง 50 คน การประชุมวันพุธ–พฤหัส จึงไม่ควรมีการประชุมกรรมาธิการอื่นๆ ควรไปจัดไว้ในวันจันทร์ อังคาร ศุกร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่เข้าร่วมประชุม พิจารณาวาระและต้องตามกันมาลงมติ
3.การอภิปรายกฎหมายหรือญัตติใดๆ ควรกำหนดว่าควรจะอภิปรายสักกี่คน มิใช่ว่าใครอยากอภิปรายก็มาลงชื่อกันหน้าบัลลังก์ ประเด็นซ้ำไปซ้ำมา การประชุมวันพุธ – พฤหัส ควรสิ้นสุดในเวลาไม่เกิน 17.00 น. ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ไม่ใช่ว่าประชุมกันไปมีคนอยู่ไม่ถึง 100 คน เดินทางกลับบ้านแล้วก็มีมาก หากรู้ว่าไม่มีการลงมติ
4.ผมเห็นว่าการจัดงบเลี้ยงอาหาร ควรมีเฉพาะกลางวัน งดอาหารเช้า–เย็น หากเราเริ่มประชุม 09.30 น. เลิกประชุมได้ 17.00 น. อาหารเช้า-เย็นก็ไม่มีความจำเป็น ไม่ต้องมีกรณีใส่กล่องกลับบ้าน อาหารเช้าก็รับประทานกันมาจากบ้านหรือข้างนอกก่อนประชุมได้อยู่แล้ว
ผมฝากไว้เป็นประเด็นต่อท่านประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองด้วยความเคารพครับ เป็นความเห็นส่วนตัวที่ผมคิดอยู่ในใจมานานแล้ว ไม่เกี่ยวกับพรรคหรือการฟอร์มรัฐบาลใดๆ ทั้งสิ้น