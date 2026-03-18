กกต. เตรียมบินฉ่ำ ดูงานต่างประเทศ 4 เส้นทาง ออสเตรเลีย-เยอรมนี-โปแลนด์-ญี่ปุ่น ร่วมหลักสูตร พตส.16 นัดหมายหลังสงกรานต์นี้

18 มี.ค. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า วันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานในการศึกษาดูงานของหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 16 (พตส.16)

ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นของสำนักงาน กกต. จัดขึ้นมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงทางการเมือง พรรคการเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองที่สุจริต ธรรมาภิบาล และการสร้างเครือข่าย

โดยในทุกรุ่นทุกปีจะมีบุคลากรของพรรคการเมือง นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู้บริหารจากภาคเอกชน และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมหลักสูตรนี้

หนังสือดังกล่าวระบุว่า ด้วยสำนักงาน กกต.จัดการศึกษาอบรมหลักสูตร พตส.16 มีผู้เข้าอบรม 148 คน และกำหนดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 4 เส้นทาง แบ่งเป็นดังนี้

ออสเตรเลีย 18-25 เม.ย. 69
เยอรมนี 19-26 เม.ย. 69
โปแลนด์ 19-26 เม.ย. 69
ญี่ปุ่น (โอซากา) 19-25 เม.ย. 69

ในการนี้เพื่อให้การศึกษาดูงานหลักสูตร พตส.16 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กกต. จึงประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยใน 4 ประเทศ เพื่อประสานกำหนดการในการศึกษาดูงานดังกล่าว โดยมี กกต. และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กกต. เป็นหัวหน้าคณะทั้ง 4 เส้นทางด้วย

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