‘แสวง’ แจง กกต. งดบินดูงานต่างเทศกับ พตส. 16 แล้ว หลัง ครม. ร่อนหนังสือขอความร่วมมือ โดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการ

18 มี.ค. 69 – ภายหลังปรากฏการนำเสนอข่าว ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กกต. เตรียมนำคณะนักเรียน พตส. รุ่น 16 เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4 เส้นทาง ประกอบด้วย ออสเตรเลีย, เยอรมัน, โปแลนด์ และ ญี่ปุ่น

ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกมาชี้แจงว่า ในการเดินทางไปศึกษาดูงานนั้น ไม่มี นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. และ กกต. รวมถึงเลขาธิการ กกต. ไม่ได้ร่วมเดินทางไปต่างประเทศตามที่ปรากฏเป็นข่าว

โดยได้แจ้งงดเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งได้มีการพูดคุยกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในที่ประชุม กกต. หลังจากได้รับหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้งดเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ส่วนรายละเอียดจะมีการออกเอกสารข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้

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