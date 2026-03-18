‘แสวง’ แจง กกต. งดบินดูงานต่างเทศกับ พตส. 16 แล้ว หลัง ครม. ร่อนหนังสือขอความร่วมมือ โดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการ
18 มี.ค. 69 – ภายหลังปรากฏการนำเสนอข่าว ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กกต. เตรียมนำคณะนักเรียน พตส. รุ่น 16 เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4 เส้นทาง ประกอบด้วย ออสเตรเลีย, เยอรมัน, โปแลนด์ และ ญี่ปุ่น
ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกมาชี้แจงว่า ในการเดินทางไปศึกษาดูงานนั้น ไม่มี นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. และ กกต. รวมถึงเลขาธิการ กกต. ไม่ได้ร่วมเดินทางไปต่างประเทศตามที่ปรากฏเป็นข่าว
โดยได้แจ้งงดเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งได้มีการพูดคุยกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในที่ประชุม กกต. หลังจากได้รับหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้งดเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ จากคณะรัฐมนตรีแล้ว ส่วนรายละเอียดจะมีการออกเอกสารข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้