“อนุทิน” เข้าทำเนียบฯ ตอนค่ำ เคลียร์งาน อย่ากังวล รัฐบาลทำเต็มที่ เชื่อทุกฝ่ายพยายามเพื่อประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด อย่าเพิ่งว่าใคร วอนทุกฝ่ายช่วยกัน
เมื่อเวลา 20.04 น. วันที่ 18 มี.ค.69 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้า ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ สปป.ลาว
นายอนุทิน เปิดเผยว่า เข้ามาทำเนียบฯ เพื่อมาเคลียร์เอกสารที่อยู่เต็มโต๊ะทำงาน ซึ่งในวันที่ 19 มี.ค. จะเดินทางไปรัฐสภา เพื่อประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 09.00 น.ที่จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
นายอนุทิน ยังกล่าวถึงการประชุมศูนย์บริหาร และติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ที่รัฐสภา เวลา 13.00 น.วันที่ 19 มี.ค.ว่า จะต้องประชุมทุกวันเรื่องพลังงาน ซึ่งตนได้ติดตามอยู่ตลอดแม้จะเดินทางไปต่างประเทศ 3 วัน ก็มีการประชุมหารือกันตลอด ไม่ต้องกังวลอะไร เพราะรัฐบาลจะดำเนินการอย่างเต็มที่ ช่วยกัน รัฐก็เต็มที่ แต่ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย
เมื่อถามถึงกรณี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ในฐานะผอ.ศบก. ระบุว่า จะจับคนโกหกเรื่องโรงกลั่นน้ำมัน ในการประชุมวันที่ 19 มี.ค. นายกฯ กล่าวว่า ไม่มี อย่าเพิ่งไปคิดว่าใคร คือทุกคนก็พยายามที่จะสนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนน้อยที่สุด
มันมีหลายปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ เนื่องจากเป็นของที่ต้องนำเข้ามา และมีสถานการณ์ในพื้นที่นั้น แต่จะบริหารจัดการภายในประเทศให้เกิดความเดือดร้อนให้น้อยที่สุด ตอนนี้ความต้องการเยอะ การใช้การเติมเยอะ ต้องไปหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้จำนวนน้ำมัน และการนำน้ำมันที่ผลิตได้ในประเทศ รวมไปถึงส่วนผสมต่างๆ เพิ่มสำรองให้มีมากขึ้น