“จุลพันธ์” ยันไม่มีเสียงแตก มติ เพื่อไทย เลือก “อนุทิน” นั่งนายกฯ เตรียมถกต่อจัดสรรกระทรวง-เดินหน้านโยบาย ทำงานเพื่อประชาชน
เมื่อเวลา 08.25 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่อาคารรัฐสภา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงแนวทางการโหวตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ว่า แนวทางนั้นชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งที่ประชุมพรรคเมื่อวันที่ 18 มี.ค. มีมติร่วมกันแล้วว่าจะเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ เพราะกระบวนการเจรจาเข้าร่วมรัฐบาลนั้นชัดเจนมานานแล้ว และพร้อมจะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชน
เมื่อถามว่าจะไม่มีเสียงแตกใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่มี เพราะความชัดเจนเกิดจากประชาชนที่ได้เลือกเสียงข้างมาก มาอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งห่างจากพรรคอันดับ 2 ค่อนข้างมาก วันนี้คงมีความชัดเจน ตั้งแต่ก่อนเข้าประชุมถึงกระบวนการในการเลือก ต้องเอาความประสงค์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้มีความใกล้เคียงอยู่แล้วระหว่างพรรคอันดับหนึ่ง อันดับสอง หรืออันดับสาม เราพร้อมที่จะเดินหน้า
เมื่อถามว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนั้นมีการส่งตรวจสอบคุณสมบัติแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า คงจะดำเนินการในเร็ววันนี้ ซึ่งต้องมีการพูดคุยกัน วันนี้มีโอกาสที่จะพบนายกฯ คงได้พูดคุยกัน
เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยถึงเรื่องนโยบายด้วยหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า แน่นอน อย่างแรกคือเรื่องการจัดสรรกระทรวง ซึ่งได้พูดคุยกันในเบื้องต้นแล้ว และในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เราพร้อมที่จะผลักดัน จะมีการนัดหมายพูดคุยในระดับทีมทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแถลงนโยบาย การบรรจุนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลเข้าไป ซึ่งได้มีการพูดคุยเบื้องต้นในกรอบใหญ่แล้ว ส่วนเรื่องรายละเอียดต้องให้ทีมงานดำเนินการจะเกิดความชัดเจนในวันแถลงนโยบาย