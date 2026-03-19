ภูมิใจไทย เปิดตัว รทสช. ร่วมรัฐบาล อรรถวิชช์ เผย 2 เสียง รทสช. หนุนโหวต อนุทิน เป็นนายกฯ สมัยที่ 2 พร้อมยื่นกฎหมาย ยันไร้คุยตำแหน่ง

เมื่อเวลา 08.35 น. วันที่19 มี.ค. 2569 ที่รัฐสภา น.ส. แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้รับเกียรติจากพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) มาสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โหวตให้เป็น นายกรัฐมนตรี

นายชัชวาลล์ คงอุดม สส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ระบุว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกัน

ด้านนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรคคพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ยินดีที่ได้ร่วมงานและร่วมรัฐบาลและยินดีจะโหวตนายอนุทิน เป็นนายกฯ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ซึ่งนโยบายของพรรคภูมิใจไทยไทยและพรรครวมไทยสร้างชาติ มีหลายเรื่องที่สอดคล้องกัน ยินดีที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อชาติบ้านเมือง

ทั้งนี้ เรามี 2 เสียง มีกฎหมาย 2 ฉบับ เรื่องการเปิดเสรีพลังงานแสงอาทิตย์ และการปฏิรูปเครดิตบูโร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้คนไทยกว่า 5,000,000 คน สามารถลืมตาอ้าปากเข้าสู่สถาบันการเงินได้โดยไม่เป็นหนี้นอกระบบ

จากนั้น นายอรรถวิชช์ นำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ที่มีการลงนามแล้ว ให้กับ น.ส.แนน โดยนายอรรถวิชช์ย้ำว่า มีการพูดคุยเฉพาะในส่วนของเนื้อหา ไม่มีการพูดคุยเรื่องของตำแหน่ง

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