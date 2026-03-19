ศบก. โต้ข่าวลือ ส่งน้ำมันให้เขมร ยันไม่มีลักลอบส่งออก แจงรายละเอียดน้ำมันสำรอง ใช้ได้ถึง 100 วัน เผยเร่งแก้ปัญหาเต็มที่
เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน แถลงข่าวศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.)ถึงการติดตามสถานการณ์น้ำมัน และบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา ว่า กระทรวงพลังงาน ติดตามสถานการณ์น้ำมันสำรองในประเทศอย่างใกล้ชิด
โดยตัวเลขปัจจุบัน วันที่ 19 มี.ค. มีน้ำมัน 5,060 ล้านลิตร หรือประมาณ 41 วัน และมีน้ำมันระหว่างทางและน้ำมันที่จะนำเข้าที่ได้รับการยืนยันแล้ว 7,396ล้านลิตร หรือประมาณ 59 วัน
ดังนั้นประเทศไทยจะมีน้ำมันสำรองใช้ประมาณ 100 วัน นอกจากนั้นศูนย์ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง รายงานการแก้ปัญหา ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด และหน่วยงานเกี่ยวข้อง สำรวจปัญหาการขาดน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 15- 17 มี.ค.ที่ผ่านมา
โดยสำรวจสถานีบริการ 2,649 แห่ง พบมีสถานีบริการปิดชั่วคราว 241 แห่งหรือ 9.1% เปิดบริการแต่น้ำมันบางชนิดหมด หรือใกล้หมด 1,912 แห่ง หรือ 72.2% และสถานีบริการที่เปิดบริการปกติ 496 แห่ง หรือ 19% เนื่องจากมีข้อจำกัดของการขนส่ง ที่ต้องรอรอบการขนส่งจึงอาจล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของภาคประชาชนส่งผลให้ยอดปริมาณการจำหน่ายสูงขึ้น
นายวุฒิทัต กล่าวว่า สำหรับยอดการจำหน่ายน้ำมัน ในช่วง1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ในระดับสูงกว่าปกติมาก โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 4 และ 17 มี.ค. ยอดจำหน่ายน้ำมันดีเซล อยู่ที่ 75 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนกลุ่มเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์อยู่ที่ 31 ล้านลิตรต่อวัน เริ่มกลับเข้าสู่ก่อนการสู้รบในตะวันออกกลางเมื่อเดือนก.พ.ที่ยอดการใช้ดีเซล อยู่ที่ 70ล้านลิตรต่อวัน เบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ ประมาณ 34ล้านลิตรต่อวัน
ส่วนปัญหาหน้าสถานีบริการที่เกิดเป็นคอขวด จากการส่งน้ำมันที่ล่าช้า เนื่องจากมีข้อจำกัดจากการขนส่ง ทางกระทรวงได้ประสาน 4 หน่วยงาน ในการผ่อนผันกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งน้ำมัน รวมถึงให้ผู้ประกอบการเพิ่มเที่ยวรถขนส่งมากขึ้น
พร้อมเชิญผู้ค้ามาตรา 10 หรือผู้ค้ารายย่อย มาหารือพบว่าได้รับจัดสรรน้ำมันปกติ แต่เนื่องจากพื้นที่มีความต้องการมากขณะที่ไม่ได้รับน้ำมันเพิ่ม จึงเกิดปัญหา รวมถึงส่วนออกประกาศกฎกระทรวงพลังงานเพื่อให้คลังน้ำมันแสดงราคาจำหน่ายน้ำมันหน้าคลัง ในแต่ละวัน และลงพื้นที่ตรวจสถานีน้ำมันอยู่ตลอด เพื่อเร่งแก้ปัญหา
“ส่วนที่มีกระแสข่าวในช่วงเช้าที่ผ่านมา ว่ามีการส่งออกน้ำมันไปประเทศกัมพูชา นั้น ขอยืนยันว่าไม่มีการส่งออกน้ำมันทุกประเภทไปยังประเทศกัมพูชา และไม่ได้รับรายงานว่ามีการลักลอบในการขนส่งไปยังกัมพูชาอย่างแน่นอน” นายวุฒิทัต กล่าว
ข่าว ส่งน้ำมันไปเขมร