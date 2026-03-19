ฝึกกระสุนจริง ยิงจริง! อัพสกิล “กองทัพบกไทย” ฝึกผสมร่วม ทบ.สหรัฐฯ “หนุมาน การ์เดี้ยน 2026” เสริมขีดความสามารถกำลังรบครบทุกมิติ
วันที่ 19 มี.ค.2569 ที่พื้นที่ฝึกบ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี กองทัพบก จัดฝึกผสมระหว่าง กองทัพบกไทย และ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัส “Hanuman Guardian 2026” โดยกำหนดการฝึกในห้วงวันที่ 9–20 มี.ค. 2569
พ.อ.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 112 เปิดเผยว่า การฝึกดังกล่าว เริ่มดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ปี 2555 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกในครั้งนี้ได้ยกระดับขีดความสามารถจากเดิมระดับกำลังพลประมาณกองพัน สู่การฝึกในระดับกรมทหารราบอย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติของฝ่ายอำนวยการ และหน่วยกลยุทธ์ระดับกองพัน
สำหรับรูปแบบการฝึก เริ่มตั้งแต่การวางแผนร่วมกันของฝ่ายอำนวยการทั้งระดับกองพัน และกรม ก่อนนำแผนไปทดสอบในสถานการณ์จริง บนภูมิประเทศจริงในจังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการปฏิบัติจริงมากที่สุด
โดยการฝึกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการร่วม การฝึกภาคสนามด้านกลยุทธ์ของหน่วยระดับกองพัน รวมถึงการฝึกเคลื่อนที่ทางอากาศของกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ และการฝึกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านกิจการพลเรือน และการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 112 ระบุว่า การฝึกครั้งนี้ถือว่า ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ได้จำกัดเพียงการยึดพื้นที่ แต่รวมถึงการปฏิบัติการในสถานการณ์หลากหลาย และยังเป็นครั้งสำคัญที่มีการบูรณาการกำลังระหว่างกองทัพบกไทย และสหรัฐอเมริกาในระดับหน่วยย่อย
โดยมีการสลับหน้าที่ผู้บังคับหมู่ และผู้บังคับหมวด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นการวางแผนจนถึงการปฏิบัติจริง
นอกจากนี้ ยังถือเป็นครั้งแรกที่มีการฝึกดำเนินกลยุทธ์ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน โดยเฉพาะการฝึกใช้อาวุธในเวลากลางคืน ซึ่งกองทัพสหรัฐฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เช่น การใช้กล้อง และเลเซอร์ช่วยเล็งเป้า แต่ถือเป็นการยกระดับขีดความสามารถที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการจริง โดยเฉพาะตามแนวชายแดน
พ.อ.เฉลิมเกียรติ ยังกล่าวถึง การต่อยอดจากสถานการณ์จริง เช่น กรณีไทย–กัมพูชาว่า การฝึกดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มศักยภาพกำลังพลให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น โดยได้รับคำชื่นชมจากกองทัพสหรัฐฯ ว่า กองทัพบกไทยมีพัฒนาการ และศักยภาพที่สามารถก้าวสู่ความเท่าเทียมในอนาคต อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญยังคงอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณด้านยุทโธปกรณ์ ซึ่งกองทัพมีแผนทยอยจัดหาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของทุกหน่วยในระยะยาว
สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมของหน่วยกำลังรบผสมเหล่า และเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต สำหรับการฝึกในปีนี้ มีกำลังพลเข้าร่วมรวมประมาณ 2,500 นาย แบ่งเป็นกำลังพลกองทัพบกไทยประมาณ 1,500 นาย และกองทัพบกสหรัฐอเมริกาประมาณ 1,000 นาย ทั้งนี้ การฝึกประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ส่วน ได้แก่
- การฝึกแลกเปลี่ยนฝ่ายอำนวยการ (STAFFEX)
การซักซ้อมกระบวนการวางแผนทางทหารร่วมกันในระดับกรมและกองพัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการวางแผน การตัดสินใจ และการประสานงานทางยุทธวิธีของหน่วยกำลังรบผสมเหล่า
- การฝึกภาคสนาม (FTX)
การฝึกปฏิบัติจริงของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ และหน่วยสนับสนุนการรบในระดับกองพัน ณ พื้นที่ฝึกบ้านดีลัง เพื่อทดสอบความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมในสภาพแวดล้อมจำลองที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริง
- การฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SMEE)
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในสายงานเฉพาะด้าน ได้แก่ การปฏิบัติการทางอากาศ ทหารช่าง การทำลายล้างวัตถุระเบิด, สุนัขทหาร, การปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน และด้านการข่าว
ทั้งนี้ การฝึกผสมหนุมาน การ์เดี้ยน มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ 7 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อปี 2554 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึก และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลต่อความมั่นคงในภูมิภาค
โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรกในห้วงวันที่ 25 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2555 ณ พื้นที่ฝึกของศูนย์การทหารราบ ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการทางทหาร การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) รวมถึงการช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) และได้จัดการฝึกต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน