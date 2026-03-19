เปิดประวัติ ‘สุริยา วงศ์อารีย์’ สส.อุดรธานี งูเห่าส้ม โหวต ‘อนุทิน’ นายกฯ พบเข้ารายงานตัว สส.คนแรก ล่าสุดปิดเฟซบุ๊กไปแล้ว
วันที่ 19 มี.ค. 2569 ภายหลังมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 นัดแรก มีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาเลือกให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 สมัย 2
ขณะที่ พรรคประชาชน พบว่ามี สส.โหวตสวนมติพรรค 1 คน คือ นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พื้นที่ อ.กุมภวาปี อ.ประจักษ์ศิลปาคม และ อ.เมือง (ต.หนองไผ่)
โดยก่อนหน้านี้ นายสุริยา วงศ์อารีย์ เป็น สส.พรรคประชาชน คนแรก ที่เข้ารายงานตัวเป็น สส. ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ผ่านมา ในขณะที่ สส.พรรคประชาชน 118 คน เข้ารายงานตัวพร้อมกันเมื่อวันที่ 9 มี.ค.
สำหรับ นายสุริยา วงศ์อารีย์ อายุ 48 ปี สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา นายสุริยา สามารถเอาชนะนายธีระชัย แสนแก้ว อดีต สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย โดยได้เข้าสภาเป็นสมัยแรก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจาก นายสุริยา โหวตให้ นายอนุทิน เป็นนายกฯ เสร็จสิ้นลง ปรากฏว่า นายสุริยา ได้ปิดเฟซบุ๊กของตัวไปทันที