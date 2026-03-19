หมอเปรม เตือนรัฐบาลอย่ามัวเปิดแชมเปญฉลอง ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ อีกสมัย ลั่นเปิดถังน้ำมันชาวบ้านดูบ้าง จี้สอบกักตุน ซัดล้มเหลวจัดการวิกฤต ตั้งแต่น้ำท่วมหาดใหญ่
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) กล่าวถึงสถานการณ์วิกฤตน้ำมันขาดแคลนในประเทศ โดยวิพากษ์การทำงานของรัฐบาลว่า แนวทางแก้ปัญหาที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นเพียง การบริหารแบบหอคอยงาช้าง ที่นั่งสั่งการอยู่ในห้องประชุม แต่ไม่ปรากฏภาพของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์จริงตามสถานีบริการน้ำมัน
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ยังไม่เห็นผู้นำรัฐบาลคนใดไปเดินดูปั๊มน้ำมันด้วยตาตัวเองว่าน้ำมันหมดจริงหรือไม่ หรือมีการกักตุนไว้รอขายในช่วงราคาปรับขึ้น แม้จะมีป้ายแจ้งน้ำมันหมดจำนวนมาก แต่ข้อเท็จจริงกลับยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวอีกว่า กฎหมายที่มีอยู่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบการกักตุนน้ำมันได้ แต่กลับไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ทั้งที่หากพิจารณาจากปริมาณน้ำมันสำรองของประเทศ จะพบว่า ยังสามารถรองรับการใช้ได้อีกระยะหนึ่ง
“คำถามคือ แล้วทำไมประชาชนต้องไปต่อคิวตั้งแต่ตี 1 ตี 2 เพื่อรอซื้อน้ำมัน แต่กลับซื้อได้เพียงวันละไม่เกิน 500 บาท สภาพแบบนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาพลังงาน แต่กำลังลุกลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่”
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า การบริหารของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐบาลที่มีโชคช่วย จากปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน แต่กลับล้มเหลวในการจัดการวิกฤตสำคัญของประเทศ ตั้งแต่น้ำท่วมหาดใหญ่จนถึงวิกฤตน้ำมัน
“รัฐบาลล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนประชาชนเริ่มสิ้นศรัทธา ถึงเวลาที่ต้องใช้ฝีมือ ไม่ใช่หวังโชคช่วย ปัญหาน้ำมันขาดแคลนครั้งนี้มีผลกระทบทั่วประเทศ แตกต่างจากวิกฤตภัยพิบัติที่กระทบเฉพาะพื้นที่ ส่งผลให้ค่าครองชีพพุ่งสูง สินค้าอุปโภค บริโภค ปรับราคาขึ้นถ้วนหน้า”
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ห้ามขึ้นราคาในห้องแอร์อาจทำได้ แต่ในความเป็นจริง ห้ามได้หรือไม่ ลองไปดูมาม่า ปลากระป๋อง หรือแม้แต่ไข่ ก็ขึ้นราคาหมดแล้ว จะเรียกว่า ไข่อนุทินแพงที่สุดก็คงไม่เกินจริง วันนี้ไม่ใช่เวลามานั่งสัมภาษณ์สวยหรู แต่เป็นเวลาที่ต้องลงไปสัมผัสชีวิตจริงของประชาชน วิกฤตครั้งนี้หมดเวลาสร้างภาพแล้ว
“ขอเตือนรัฐบาลไม่ให้หลงดีใจกับความสำเร็จทางการเมืองที่สภาผู้แทนราษฎรโหวตเลือกให้นายอนุทิน เป็นนายกฯ อีกสมัย อย่ามัวแต่เปิดแชมเปญฉลองชัย แต่จงเปิดถังน้ำมันของชาวบ้านดูบ้าง เพราะชัยชนะของรัฐบาล อาจเป็นความพ่ายแพ้ของประชาชน หากประชาชนล้มละลายทางเศรษฐกิจ”
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกักตุนน้ำมัน และเปิดเผยต่อสาธารณะ เนื่องจากเชื่อว่ามีคนบางกลุ่มได้รับประโยชน์จากวิกฤตครั้งนี้
นพ.เปรมศักดิ์ ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณของรัฐบาล โดยเฉพาะงบกลางที่สามารถนำมาใช้ในภาวะวิกฤต ว่า งบกลางที่ควรใช้ช่วยประชาชนหายไปไหน ทำไมไม่ถูกนำมาใช้ในยามที่คนไทยทุกข์ยาก หรือถูกใช้ไปกับนโยบายประชานิยมและการหาเสียงจนหมดแล้ว
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวอีกว่า หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง วิกฤตน้ำมันครั้งนี้อาจกลายเป็น “จุดเปลี่ยน” ที่ทำให้ทั้งระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนพังทลายลงพร้อมกัน