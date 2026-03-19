เท้ง รู้ก่อนแล้วจะมีงูเห่า ยันไม่เสียสมาธิ ซัด‘คนซื้อ’ทำลายความเชื่อมั่นประชาชน ปัดตอบปฏิบัติการงูดูดงู สส.เป็นหนี้จากสู้ศึกเลือกตั้ง บอก ‘เลขาติ่ง’ ยื่นลาออกนานแล้วแต่เบรกไว้ก่อน ปรับทัพใหญ่ปลายเม.ย.
เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2669 ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึง นายสุริยา วงศ์อารีย์ สส.อุดรธานี เขต 7 พรรคประชาชน โหวตสวนมติพรรค สนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย เป็นนายกฯ ว่า ส่วนตัวมองว่าการโหวตสวนในครั้งนี้มีผลประโยชน์อื่น และไม่ใช่การกระทำจากฝ่ายค้านแน่นอน
เราต้องไปตั้งคําถามกับผู้ที่ทำว่า อยากเห็นระบบการเมืองแบบนี้ใช่หรือไม่ ส่วนตัวไม่เห็นความจําเป็นใดๆ ในตอนนี้ในสถานการณ์การเมืองที่รัฐบาลมีเสถียรภาพ นอกเหนือจากเป้าหมายมุ่งทําลายล้างความเชื่อมั่นของพวกเรา
“ยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เสียสมาธิและพร้อมดําเนินการเรื่องนี้ภายในอย่างเต็มที่ ดําเนินการตามวินัยเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต” นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนหน้านี้แล้ว แต่หากยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริง อาจจะเป็นการกล่าวหาเพื่อนร่วมพรรค ตอนนี้ปรากฏแล้วว่าเป็นความจริง การสืบสวนข้อเท็จจริง การดําเนินการทางวินัยจะดําเนินการภายในและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง
เมื่อถามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะกระทบพรรคหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่กระทบในทํางานของพวกเรา แต่อยากชวนให้สังคมตั้งคําถาม ว่าการซื้อแบบนี้ ถูกต้องหรือไม่ เราอยากเห็นระบบการเมืองที่สส.ย้ายค่ายกันได้ง่ายๆ ผ่านการซื้อเสียงในสภาแบบนี้หรือไม่ เป็นสิ่งที่พวกเราต้องหาทางออกร่วมกัน เช่น การแก้ไขระบบการเมือง โดยการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่สังคมพุ่งเป้าไปที่นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการคัดสรรผู้สมัคร และได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหากพรรคได้ไม่ถึง 250 เสียงนั้น นายณัฐพงษ์กล่าวว่า นายศรายุทธิ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกกับตนนานแล้ว แต่ตนปฏิเสธไว้ก่อนเพราะอยากให้ช่วยกันรักษาหน้าที่ให้ดีที่สุด จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่พรรคในช่วงปลายเดือนเม.ย.นี้
เมื่อถามว่าเหตุการณ์นี้ ถือเป็นความบกพร่องของกระบวนการสรรหาผู้สมัครหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ต้องตั้งคําถามกับคนที่ซื้องูเห่ามากกว่า โดยเฉพาะเรื่องกลไกกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ถ้าระบบการเมืองดี ไม่เปิดช่องให้แบบนี้ การเมืองคงดีขึ้น ประชาชนคงไม่อยากเห็นสส.ที่เลือกมาถูกซื้อ ถือเป็นการทําลายความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน
“เพิ่งโหวตนายกฯเสร็จ รัฐบาลชุดใหม่กำลังเข้ามาทําหน้าที่ แต่กลายเป็นว่ารัฐบาลเองที่ทําสิ่งแบบนี้ ผมขอเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันเรียกร้องระบบการเมืองที่ดีขึ้น” นายณัฐพงษ์กล่าว
ส่วนกระแสปฎิบัติการงูดูดงูนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทราบข้อมูลหลังบ้านมาบ้าง แต่ความเป็นจริงจะเป็นอย่างไร ขอเวลาสอบสวน
ขณะที่มีกระแส สส.มีปัญหาการเงินในการหาเสียง จะเป็นปัจจัยให้เขาออกไปหรือไม่ นายณัฐพงษ์ มองว่า กระบวนการสรรหาที่ผ่านมา เราตรวจสอบแบ็กกราวด์ทุกอย่างอย่างรอบด้านแล้ว คงยังตอบตอนนี้ไม่ได้ ว่าเป็นเหตุผลใดที่ทําให้เขาตัดสินใจแบบนี้
ส่วนที่พรรคประชาชนบอกว่าฝ่ายค้านไม่จําเป็นต้องมีเอกภาพก็ได้ บางพรรคไปโหวตเห็นชอบให้นายอนุทิน เป็นนายกฯ ต่อไปการทำงานของฝ่ายค้านจะได้รับเสียงสนับสนุนจากเพื่อนต่างพรรคมากน้อยแค่ไหน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ต้นตอปัญหาคือกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน วันนี้ผลโหวตนายกฯ เป็นสิ่งยืนยันว่าฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล คือใคร เราอาจเข้าใจมันในอดีต แต่ผลโหวตวันนี้ช่วยยืนยันมากยิ่งขึ้นว่าตกลงใครอยู่ฝ่ายไหนกันแน่
อีกสิ่งหนึ่งที่ตนคิดว่าจะทําให้เกิดความชัดเจน คือฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านจริง ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นคือ ภายหลังมี ครม.เข้ามาทํางาน มีการใช้กลไกกรรมาธิการ (กมธ.) รวมถึงการอภิปรายทั่วไปหรือไม่ไว้วางใจ จะเป็นตัวตัดสินว่าตกลงคุณเป็นฝ่ายค้านจริงหรือไม่
แม้คุณไม่ได้โหวตสวนหรือโหวตสนับสนุน แต่อาจจะรับประโยชน์ในเบื้องหลัง แต่ไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลเลย ตนก็คิดว่าไม่ได้เรียกว่าเป็นฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่อย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน