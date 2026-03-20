ทัวร์ลง สจ.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย โพสต์โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง พร้อมแคปชั่นไหนว่าไม่มีน้ำมัน ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์ยับ ตื่นเช้ามาแชทแตก

กลายเป็นโพสต์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ เมื่อ นายศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี หรือ สจ.ศักดิ์ สจ.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย โพสต์ภาพใบเสร็จเติมน้ำมัน V-Power แก๊สโซฮอล์ 95 (V-Power G95) เต็มถัง เป็นราคา 1,950 บาท ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา พร้อมเขียนข้อความระบุว่า

“ผมก็เติมเต็มถังได้นิครับ ไหนว่าไม่มีน้ำมัน” และย้ำอีกว่า “โพสต์ความจริง ปั๊มเดียวกับผม เติมดีเซลก็เต็มถังครับ เพิ่งแวะเติมดีเซลที่ปั๊ม PT หลังตลาดครับ เติม 1,000 ได้ครับ หาบิลแปป”

สจ.สุรินทร์

สจ.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย โพสต์โชว์เติมน้ำมันเต็มถึง พร้อมแคปชั่นไหนว่ามีน้ำมัน

 

ปรากฏว่าหลังโพสต์มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก เพราะในหลายจังหวัดประชาชนต้องไปต่อแถวเข้าคิวเพื่อรอเติมน้ำมันกันอยู่ อาทิ

  • เติม V power ทำเป็นพูดนะท่าน
  • V-Power Gasohol 95 มันเติมรถเกี่ยวข้าวได้มั้ยครับ
  • เก่งมากค่ะ ปรบมือค่ะ ทางนี้เติมได้ 500 ค่ะ ดีเซลนะคะ ไม่ใช่V-Power G95 เหมือนคุณ
  • ยินดีด้วย คุณโพสต์เอาชนะประชาชนที่เดือดร้อนได้แล้ว ขอให้เก็บความภาคภูมิใจนี้เอาไว้ไปอวดคนอื่นนะ
  • ท่านเติมได้ เพราะท่านไม่ได้เจอปัญหา ไม่ได้แปลว่าคนอื่นไม่เจอนะคะ การบริหารต้องดูภาพรวม ไม่ใช่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมาตัดสิน การที่ท่านเติมเต็มถังได้ ไม่ใช่หลักฐานว่า ‘น้ำมันไม่ขาด’ แต่มันอาจเป็นหลักฐานว่า ‘ท่านไม่ได้อยู่ในจุดที่ประชาชนส่วนใหญ่กำลังเจอ’ มากกว่า ผู้นำที่ดี ต้องมองให้พ้นจากปั๊มที่ตัวเองเข้าไปยืนค่ะ แนะนำให้คิดเยอะๆก่อนจะโพสต์อะไรนะคะ

ขณะที่ล่าสุดเช้านี้ สจ.ศักดิ์ โพสต์ข้อความระบุว่า ตื่นเช้ามาแชทแตกเลย นึกว่าเกิดอะไรขึ้น เอายังงี้นะครับ แลกเปลี่ยนกันได้ แต่อย่าด่าผม ก่อนโพสต์อีกว่า ผมจะตอบทุกแชท ทุกคอมเมนต์ ใจเย็นๆนะครับ ไม่มีแอดมิน ตอบเองครับ

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