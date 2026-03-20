ทัวร์ลง สจ.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย โพสต์โชว์เติมน้ำมันเต็มถัง พร้อมแคปชั่นไหนว่าไม่มีน้ำมัน ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์ยับ ตื่นเช้ามาแชทแตก
กลายเป็นโพสต์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ เมื่อ นายศักดินันท์ ศุภนิมิตรมนตรี หรือ สจ.ศักดิ์ สจ.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย โพสต์ภาพใบเสร็จเติมน้ำมัน V-Power แก๊สโซฮอล์ 95 (V-Power G95) เต็มถัง เป็นราคา 1,950 บาท ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา พร้อมเขียนข้อความระบุว่า
“ผมก็เติมเต็มถังได้นิครับ ไหนว่าไม่มีน้ำมัน” และย้ำอีกว่า “โพสต์ความจริง ปั๊มเดียวกับผม เติมดีเซลก็เต็มถังครับ เพิ่งแวะเติมดีเซลที่ปั๊ม PT หลังตลาดครับ เติม 1,000 ได้ครับ หาบิลแปป”
ปรากฏว่าหลังโพสต์มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก เพราะในหลายจังหวัดประชาชนต้องไปต่อแถวเข้าคิวเพื่อรอเติมน้ำมันกันอยู่ อาทิ
- เติม V power ทำเป็นพูดนะท่าน
- V-Power Gasohol 95 มันเติมรถเกี่ยวข้าวได้มั้ยครับ
- เก่งมากค่ะ ปรบมือค่ะ ทางนี้เติมได้ 500 ค่ะ ดีเซลนะคะ ไม่ใช่V-Power G95 เหมือนคุณ
- ยินดีด้วย คุณโพสต์เอาชนะประชาชนที่เดือดร้อนได้แล้ว ขอให้เก็บความภาคภูมิใจนี้เอาไว้ไปอวดคนอื่นนะ
- ท่านเติมได้ เพราะท่านไม่ได้เจอปัญหา ไม่ได้แปลว่าคนอื่นไม่เจอนะคะ การบริหารต้องดูภาพรวม ไม่ใช่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวมาตัดสิน การที่ท่านเติมเต็มถังได้ ไม่ใช่หลักฐานว่า ‘น้ำมันไม่ขาด’ แต่มันอาจเป็นหลักฐานว่า ‘ท่านไม่ได้อยู่ในจุดที่ประชาชนส่วนใหญ่กำลังเจอ’ มากกว่า ผู้นำที่ดี ต้องมองให้พ้นจากปั๊มที่ตัวเองเข้าไปยืนค่ะ แนะนำให้คิดเยอะๆก่อนจะโพสต์อะไรนะคะ
ขณะที่ล่าสุดเช้านี้ สจ.ศักดิ์ โพสต์ข้อความระบุว่า ตื่นเช้ามาแชทแตกเลย นึกว่าเกิดอะไรขึ้น เอายังงี้นะครับ แลกเปลี่ยนกันได้ แต่อย่าด่าผม ก่อนโพสต์อีกว่า ผมจะตอบทุกแชท ทุกคอมเมนต์ ใจเย็นๆนะครับ ไม่มีแอดมิน ตอบเองครับ