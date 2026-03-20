เลขาฯพรรคประชาชาติ บอก ‘กมลศักดิ์’ กำลังใจดี เดินหน้าทำงานต่อ แม้เจอเหตุอุกอาจบุกยิง วอนฝ่ายความมั่นคง-รัฐบาล ไขความกระจ่างคดี ชี้ไม่ตัดปมการเมือง

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2569 นายซูการ์โน มะทา สส.ยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษ์ถึงกรณีที่มีเหตุคนร้ายยิงถล่มรถยนต์ส่วนตัวของ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชน เมื่อช่วงดึกวันที่ 19 มี.ค. ทำให้ผู้ติดตามและคนขับรถบาดเจ็บ จำนวน 2 คนว่า วันนี้ (20 มี.ค.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษาพรรค จะเข้าเยี่ยมให้กำลังใจกับนายกมลศักดิ์ และครอบครัว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุอุกอาจมาก แม้ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เหตุจูงใจของการก่อเหตุเกิดจากอะไร แต่ไม่สามารถตัดประเด็นสถานการณ์ในพื้นที่และประเด็นการเมืองได้

ทั้งนี้ นายกมลศักดิ์ถือเป็นนักการเมืองที่ทำหน้าที่สะท้อนปัญหาของประชาชนในพื้นที่ต่อสภาฯ และเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจาก นายกมลศักดิ์ร่วมประชุมสภาฯ เพื่อโหวตเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี

นายซูการ์โน กล่าวต่อว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เท่าที่ทราบพบว่ารถที่นำมาก่อเหตุ ซึ่งถูกติดตามจากกล้องวงจรปิดพบว่าเข้าไปในส่วนปาล์มโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส ดังนั้ นขอเรียกร้องให้ตำรวจทำหน้าที่อย่างเต็มที่

สำหรับการติดตามคดี ต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า ปลอกกระสุนที่ตกในที่เกิดเหตุนั้นเป็นของใคร ใช้ในคดีอะไรบ้าง ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงต้องนำความกระจ่างให้เกิดขึ้น เพราะกรณีดังกล่าว เท่ากับเป็นการยิงตัวแทนของประชาชน

เมื่อถามว่าการก่อเหตุมีแรงจูงใจจากการขัดผลประโยชน์ในพื้นที่ด้วยหรือไม่ นายซูการ์โน กล่าวว่า ไม่มี เหตุที่เกิดขึ้นเกิดหลังเลือกตั้ง และนายกมลศักดิ์ เข้ามาทำหน้าที่ในสภาฯ และที่ผ่านมานายกมลศักดิ์ ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อการสะท้อนปัญหาของคนในพื้นที่ทั้งการเลือกปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายที่มีปัญหา

สิ่งสำคัญคือ ขอฝากไปยังรัฐบาล และฝากนายกฯ ให้พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากปล่อยให้ความรุนแรงอย่างนี้ มีเหตุอุกอาจ และหน่วยงานรัฐไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ตนกังวลต่อกระแสในพื้นที่

“นายกมลศักดิ์พร้อมทำหน้าที่ต่อ ไม่หวั่นวิตกอะไร แต่ยอมรับว่าเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้มีผลกระทบจิตใจอยู่บ้าง เพราะเหตุอุกอาจมาก เสียงปืนดังไม่ยั้ง” นายซูการ์โน กล่าว

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